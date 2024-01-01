Альтернативи - Enchant
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc. — це американська компанія, що займається обслуговуванням клієнтів, зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Він котирується на Нью-Йоркській фондовій біржі під символом ZEN і є складовою індексу Russell 2000. Zendesk, заснована в 2007 році в Копенгагені, Данія, має 2000 спів...
Intercom
intercom.com
Intercom — це платформа для розмовних стосунків (CRP), яка допомагає компаніям налагоджувати кращі стосунки з клієнтами за допомогою персоналізованих засобів обміну повідомленнями. Головний офіс Intercom знаходиться в Сан-Франциско з додатковими офісами в Чикаго, Дубліні, Сіднеї та Лондоні. Станом ...
Freshdesk
freshdesk.com
Онлайн-хмарне програмне забезпечення для обслуговування клієнтів, яке надає підтримку служби підтримки з усіма інтелектуальними засобами автоматизації, щоб швидше виконувати завдання. Підпишіться на безкоштовну пробну версію вже сьогодні!
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
Spike
spikenow.com
Потужна папка «Вхідні» Spike містить розмовну електронну пошту, завдання, нотатки, документи для спільної роботи, сховище файлів і ваш календар — усе в одному каналі.
Tidio
tidio.com
Миттєво зв’яжіться з відвідувачами свого веб-сайту та перетворите їх на платних клієнтів. Використовуйте комунікаційні та маркетингові рішення Tidio для розвитку свого бізнесу.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — це рішення для підтримки клієнтів із відкритим вихідним кодом, яке допомагає компаніям залучати своїх клієнтів на їхній веб-сайт, сторінку Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, електронну пошту тощо. Це альтернатива з відкритим кодом Intercom, Drift, Freshchat тощо. Підключіть свого клієнта к...
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — глобальна дистанційна компанія, яка надає програмне забезпечення служби підтримки та має штаб-квартиру в Бостоні, штат Массачусетс. Компанія надає платформу підтримки клієнтів на основі електронної пошти, інструмент бази знань і вбудований пошуковий/контактний віджет для спеціалістів із...
Zoho TeamInbox
zoho.com
Співпраця в команді стала легкою завдяки спільним папкам "Вхідні". Створіть загальні папки вхідних повідомлень для своїх команд і забезпечте їм комфортну роботу в прозорому робочому просторі.
Front
front.com
Front — це платформа для спілкування з клієнтами, яка плавно об’єднує електронні листи, програми та команду в єдине подання. Припиніть бути зайнятим. Почніть впливати.
Missive
missiveapp.com
Електронна пошта, груповий чат і завдання для продуктивних команд. Одна програма для всіх внутрішніх і зовнішніх комунікацій. Управління роботою в найкращому вигляді. Спробуйте безкоштовно!
Crisp
crisp.chat
Відкрийте для себе нашу платформу обміну повідомленнями для стартапів і малого та середнього бізнесу. Єдина зупинка для продажів, маркетингу та підтримки в одному програмному забезпеченні: Crisp. 14 днів безкоштовної пробної версії. Кредитна картка не потрібна. Спробуємо зараз ! Ми надаємо базу знан...
Helpwise
helpwise.io
Helpwise — це проста у користуванні спільна папка «Вхідні» та програмне забезпечення для спільної електронної пошти для команд, щоб керувати обліковими записами командної електронної пошти, наприклад help@, sales@ тощо. Отримайте спільну папку «Вхідні» для своєї команди зараз!
Groove
groovehq.com
Дізнайтеся, чому понад 8000 клієнтів використовують Groove, щоб підвищити рівень задоволеності клієнтів і побудувати значущі стосунки з клієнтами
Trengo
trengo.com
Порадуйте своїх клієнтів на їхніх улюблених каналах. Відкрийте для себе Trengo, багатоканальну комунікаційну платформу, яка об’єднує всі канали обміну повідомленнями в єдине подання. Спростіть спілкування з клієнтами.
HelpCrunch
helpcrunch.com
Масштабуйте свою підтримку, маркетинг і продажі за допомогою універсального набору інструментів HelpCrunch - все, що вам потрібно, тепер в одному місці.
Gmelius
gmelius.io
Платформа для співпраці для команд, які використовують Gmail. Gmelius дає змогу вашим командам співпрацювати над електронною поштою, керувати своїми проектами та конвеєрами, обслуговувати клієнтів і автоматизувати робочі процеси, не виходячи з Gmail та інших програм, які щодня використовуються у ва...
eDesk
edesk.com
Програмне забезпечення електронної комерції eDesk для обслуговування клієнтів поєднує всі ваші взаємодії з клієнтами та дані про замовлення в легко керовані заявки для команд підтримки клієнтів. Почніть сьогодні.
Helpmonks
helpmonks.com
Відкрийте для себе комплексну платформу для залучення клієнтів, створену для вашої команди обслуговування клієнтів із інструментами для покращення взаємодії з клієнтами. Вивчайте більше!
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - програмне забезпечення для керування знаннями для тестів, тестів, тренінгів, карток, бази знань. Почніть роботу з нашим програмним забезпеченням для керування знаннями.
Whippy
whippy.ai
Whippy — це потужна комунікаційна платформа для SMS і електронної пошти, розроблена для підвищення продуктивності бізнесу та залучення клієнтів за допомогою технологій автоматизації та штучного інтелекту. Основні продукти включають командну папку вхідних повідомлень, кампанії, автоматизацію, інтегра...
Gridlex
gridlex.com
«Ultra Customizable All-In-One App Builder» від Gridlex пропонує комплексне рішення для підприємств, яким потрібна індивідуальна операційна ефективність. Завдяки стандартним додаткам, включаючи CRM, службу підтримки клієнтів, службу підтримки та керування основними даними, Gridlex дозволяє широко на...
Keeping
keeping.com
Keeping — це перша в світі платформа підтримки клієнтів, інтегрована з Gmail. Призначайте запити на підтримку клієнтів колегам, залишайте приватні нотатки та встановлюйте статус – усе прямо з Gmail. Заснована в 2016 році в Нью-Йорку, ми створили Keeping для команд, які займаються не тільки підтримко...
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk — це розумніша та простіша програма для обміну текстовими повідомленнями для бізнесу. Ми допомагаємо організаціям будь-якого розміру виконувати роботу за допомогою простого у користуванні додатка для обміну текстовими повідомленнями, створеного для обслуговування, продажів і підтримки.
Zendo
getzendo.io
Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отрима...
Glassix
glassix.com
Glassix: «ШІ, який розмовляє з клієнтами». Уніфікуйте обмін повідомленнями, пришвидште відповіді та підвищте рівень задоволеності завдяки нашій передовій платформі спілкування з клієнтами.
Desku
desku.io
Програмне забезпечення служби підтримки для чудового досвіду клієнтів. Зробіть революцію в спілкуванні з клієнтами за допомогою уніфікованої багатоканальної платформи на базі штучного інтелекту, що забезпечує персоналізований і адаптований досвід для кожного унікального бізнесу.
CommBox
commbox.io
CommBox дає змогу командам підтримки та продажів краще взаємодіяти з клієнтами за допомогою їхніх улюблених каналів обміну повідомленнями, таких як SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages тощо, за допомогою єдиної автономної комунікаційної платформи. Понад 350 корпоративних клієнтів CommB...