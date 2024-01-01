Альтернативи - Enable

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

Для підприємств, які стикаються з проблемами ціноутворення, які потребують надійного прискорення прибуткового зростання та потребують точності, видимості й ефективності в ціноутворенні, Pricefx — це хмарна платформа для оптимізації ціноутворення, управління та CPQ, яка надає прозоре та оперативне рі...

Phocas Software

Phocas Software

phocassoftware.com

Хочете почуватися добре зі своїми даними? Якщо вашому бізнесу потрібно рухатися швидше з більшою впевненістю, Phocas може допомогти. У нас є комплексна платформа бізнес-планування та аналітики для використання в усій компанії. Єдине кероване джерело правди, що надходить безпосередньо з ваших ERP, бу...

Voucherify

Voucherify

voucherify.io

Voucherify — це перш за все API, хмарна платформа для просування та управління лояльністю для цифрових команд. Це допомагає підвищити лояльність клієнтів, залучити нових клієнтів і збільшити дохід за допомогою цільових стимулів і контекстних винагород. Ми допомагаємо компаніям будь-якого розміру зап...

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