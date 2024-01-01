Альтернативи - Enable
Pricefx
pricefx.com
Для підприємств, які стикаються з проблемами ціноутворення, які потребують надійного прискорення прибуткового зростання та потребують точності, видимості й ефективності в ціноутворенні, Pricefx — це хмарна платформа для оптимізації ціноутворення, управління та CPQ, яка надає прозоре та оперативне рі...
Phocas Software
phocassoftware.com
Хочете почуватися добре зі своїми даними? Якщо вашому бізнесу потрібно рухатися швидше з більшою впевненістю, Phocas може допомогти. У нас є комплексна платформа бізнес-планування та аналітики для використання в усій компанії. Єдине кероване джерело правди, що надходить безпосередньо з ваших ERP, бу...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify — це перш за все API, хмарна платформа для просування та управління лояльністю для цифрових команд. Це допомагає підвищити лояльність клієнтів, залучити нових клієнтів і збільшити дохід за допомогою цільових стимулів і контекстних винагород. Ми допомагаємо компаніям будь-якого розміру зап...