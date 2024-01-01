Enable допомагає виробникам, дистриб’юторам і роздрібним торговцям перетворити знижки на стратегічний двигун зростання. Наша комплексна платформа управління знижками дозволяє вам ефективно керувати кожним типом угоди, одночасно відстежуючи, аналізуючи та оптимізуючи весь процес управління знижками. Завдяки функціям спільної роботи ви можете легко створювати, домовлятися та укладати угоди разом, а потім відстежувати прогрес у режимі реального часу в одному надійному місці для кращого узгодження. Ви зберігаєте повний контроль, обмінюючись даними, якими хочете поділитися, як всередині, так і зовні, одночасно налаштовуючи робочі процеси, процеси затвердження та журнали аудиту для підтримки прозорості та відповідності.

Вебсайт: enable.com

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