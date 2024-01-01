Emotion Logic Ltd — це інструмент ШІ, який пропонує справжній аналіз емоцій у реальному часі та когнітивні обчислювальні можливості для покращення взаємодії з користувачем. За допомогою цього інструменту користувачі можуть глибше зрозуміти людські емоції та використовувати емоційну технологію для трансформації своїх програм. Інструмент Emotion Logic можна застосовувати в різних галузях промисловості та в різних сценаріях використання. У фінансах це може покращити процеси «Знай свого клієнта» (KYC), зменшити неплатежі по кредитах і підвищити задоволеність клієнтів. У контакт-центрах це може збільшити продажі, задоволеність клієнтів і утримання команди. Інструмент також корисний для оцінки ризиків і виявлення шахрайства, допомагаючи зменшити втрати від шахрайства та підвищити задоволеність клієнтів. Для перевірки персоналу та безпеки Emotion Logic може підвищити успішне наймання та задоволеність працівників. В інтерфейсах «машина-людина» це може підвищити рівень залучення та задоволеність клієнтів. У сфері охорони здоров’я це може покращити якість оцінки та рівень одужання. Інструмент також може прискорити розслідування та скоротити час і витрати на криміналістику. Емоційна логіка також корисна в індустрії розваг і підбору партнерів, збільшуючи показник успішних збігів і виявляючи поганих акторів. Крім того, його можна використовувати в дослідженнях для розуміння емоцій у маркетингових і академічних дослідженнях. Інструмент використовує розширений аналіз голосу та механізми прийняття рішень штучним інтелектом для декодування справжніх емоцій людських голосів. Він працює незалежно від мови, культури, просодії чи експресивного стилю, що робить його доступним і адаптованим у будь-якому регіоні. Аналіз є неупередженим за расою, статтю, віком або культурними ознаками, забезпечуючи неупереджену інформацію. Можливості штучного інтелекту Emotion Logic дозволяють краще прогнозувати поведінку користувача, клієнта, пацієнта чи співробітника, незалежно від їх ролі чи мови. Провідні бренди в різних галузях уже використовують можливості Emotion Logic для просування технологічного прогресу.

Вебсайт: emotionlogic.ai

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