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Онлайн з 2011 року, Emirati Times, «онлайн-медіа-бренд», пропонує надійні та неупереджені новини, оновлення Перської затоки з репортажами на основі фактів.

Вебсайт: emiratitimes.com

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