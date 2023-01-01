Альтернативи - EmbedMyReviews
HighLevel
gohighlevel.com
Найшвидше зростаюча біла платформа для агентств цифрового маркетингу. CRM, електронна пошта, двосторонні SMS, конструктор послідовностей тощо!
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення...
Thryv
thryv.com
Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
PromoRepublic
promorepublic.com
Використовуйте платформу управління соціальними медіа PromoRepublic, щоб створювати та налаштовувати вміст за допомогою вбудованих інструментів, планувати його розміщення на кількох сторінках соціальних мереж, показувати рекламу та отримувати результати для свого бізнесу.
G2
g2.com
Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.
BrightLocal
brightlocal.com
Універсальна платформа для успішного локального пошуку · Підніміться в рейтингу, зміцніть свою репутацію та виділяйтеся в локальному пошуку за допомогою BrightLocal.
Text Request
textrequest.com
Залучіть клієнтів Платформа обміну бізнес-повідомленнями, яка дає змогу надсилати текстові повідомлення з офісного номера телефону безпосередньо на комп’ютері, тож ви дійсно можете отримати відповідь.
Yext
yext.com
Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...
Vendasta
vendasta.com
Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ #1 Керування перевіркою додатків і інструмент ASO. Аналізуйте відгуки, керуйте рейтингами та відповідайте на відгуки, збільшуйте кількість органічних завантажень для App Store, Google Play, Amazon.
NiceJob
nicejob.com
Найпростіший спосіб отримати більше відгуків і створити свою репутацію. Створюйте ажіотаж у соціальних мережах, покращуйте свій SEO та збільшуйте продажі.
EmbedSocial
embedsocial.com
Найкраща платформа UGC для збору оглядів, історій, каналів соціальних мереж, фотографій і розміщення їх на будь-якому веб-сайті. Автоматично!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — це маркетингова платформа електронної комерції з найсучаснішими рішеннями для відгуків клієнтів, візуального маркетингу, лояльності, рефералів і SMS-маркетингу. Дізнайтеся більше про те, як ваш бренд може стимулювати зростання за допомогою Yotpo тут.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — це сучасна автоматизована комунікаційна платформа, інтегрована в DMS, яка спрощує зв’язок із клієнтами та залучення клієнтів. Підніміть ефективність обслуговування вашого дилерського центру до швидкої смуги.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers – це нагороджена компанія, що розробляє програмне забезпечення для відгуків клієнтів. Отримати більше відгуків. Відповідайте клієнтам. Дізнайтеся про досвід клієнтів.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter надає брендам, що працюють у кількох місцях, локальну інформацію та інструменти, необхідні для моніторингу, аналізу та покращення досвіду клієнтів у масштабі.
ReviewInc
reviewinc.com
ReviewInc is the BEST Online Reputation and Reviews Management Software that generates reviews, monitors, and manages your online business reputation all in a single dashboard, so you can focus more on running your business while ReviewInc optimizes and improves your online reputation. ReviewInc is ...
ResellerRatings
resellerratings.com
We bring shoppers and merchants together to improve the buying experience. ResellerRatings helps customers find, choose, and advocate for the products and brands they love while providing organizations with the tools to boost discovery, increase conversion, and build social proof. With ResellerRatin...
TrueReview
truereview.co
The most effective way to increase your Google (or any other website) reviews is with TrueReview! With TrueReview, sending SMS or Email review requests is simple and does not require complicated setup. TrueReview keeps track of your customers' interactions with review requests, and sends follow-up e...
Tagsen
tagsen.com
Business and marketing printing solutions at Tagsen, India's top online platform for quality products like business cards, banners, stickers, leaflets, and more.
URLScore.ai
urlscore.ai
Whether you're cautious about website safety before visiting, or seeking to boost your cyber threat detection, Urlscore is here to help. Use our webform or integrate our API to classify URLs and pinpoint potential risks, ensuring safer browsing experiences.
paiza
paiza.jp
ITエンジニア・プログラマ専門の総合求職・学習サイト【paiza（パイザ）】。プログラミングスキルチェックで実力を可視化し、スキルがあると認められれば企業からスカウトが届くなど転職が有利に。学歴や職歴ではなく「技術がある人」が評価されるサービスです。
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
ReviewsOnMyWebsite helps businesses monitor, request and showcase their online reviews to help increase social proof and build trust with their customers.
Sitejabber
sitejabber.com
Jabio, the technology behind Sitejabber, is a brand-boosting platform that enables businesses to leverage real reviews. Companies use our comprehensive, tech-enabled suite of reputation management tools to source and widely publish reviews across multiple sites and platforms – resulting in expanded ...
Oggvo
oggvo.com
Oggvo makes it easy for small businesses to grow and stay competitive by simplifying their customer’s experience at every step of the journey.
Great Recruiters
greatrecruiters.com
We help staffing firms accelerate their growth by maximizing their ROI on their reviews, referrals, reputation and recruiters.
Shopper Approved
shopperapproved.com
Since 2010, Shopper Approved has helped over 25,000 online businesses collect up to 10x more ratings and reviews than any other review platform online. We're also a two-time award-winning Inc. 500 company, an official Google Review Partner, and we have an A+ BBB rating. The thing that really sets Sh...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Thousands of the world’s leading brands and retailers trust Bazaarvoice technology, services, and expertise to drive revenue, extend reach, gain actionable insights, and create loyal advocates. According to a new commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of Bazaarvoice, business...
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io is a leading provider of review collection and eCommerce marketing solutions. Build your online reputation, encourage consumer loyalty, and connect your business model to market demands through genuine customer feedback. Our contract free price plans are fully customisable, and all come w...
Score My Reviews
scoremyreviews.com
Score My Review is a state-of-the-art review and reputation management software for small and medium-sized businesses. Our automated and easy-to-use interface helps business owners collect authentic customer reviews on autopilot. With Score My Reviews, you can get more 5 Star reviews on review sites...
Experience.com
experience.com
З 2015 року Experience.com надає рішення світового рівня для репутації в Інтернеті, оглядів і керування присутністю на основі ШІ, допомагаючи компаніям і професіоналам покращити свою присутність в Інтернеті та залучити клієнтів і співробітників. Завдяки спільній місії допомогти мільйонам організацій...
Social Places
socialplaces.io
Агентство маркетингових технологій, яке спеціалізується на лістингах, репутації, соціальних мережах, рекламі та бронюванні брендів, що працюють у різних місцях. Social Places доступні для франшиз і надають практичні послуги для реалізації та стимулювання місцевих маркетингових стратегій. Пакети прод...
Partoo
partoo.co
Наша місія Partoo — зробити бізнес більш помітним в Інтернеті, покращити його електронну репутацію та допомогти їм отримати більше клієнтів. Наше комплексне рішення дає змогу приймати стратегічні рішення за допомогою інтуїтивно зрозумілих інформаційних панелей, дозволяючи особам, які приймають рішен...
Synup
synup.com
Synup трансформує онлайн-присутність брендів за допомогою трьохстороннього підходу: локальні списки, управління репутацією та управління соціальними мережами. За допомогою Synup бренди можуть надавати відповідний і надійний бізнес-контент у всіх місцях і на всіх медіа-каналах на одній цілісній інфор...
StoryTap
storytap.com
StoryTap — це запатентована платформа взаємодії з відео, яка дозволяє брендам легко створювати справжні враження від реальних клієнтів і співробітників і ділитися ними. Використовуючи платформу StoryTap, компанії можуть створювати привабливий відеоконтент із широкими можливостями пошуку — без високи...
Cloodot
cloodot.com
Cloodot — це універсальний пакет для керування взаємодією з клієнтами. Cloodot забезпечує ефективний і послідовний робочий процес для створення репутації, залучення та підтримки довгострокових стосунків із клієнтами через численні цифрові платформи. Керуйте чатами та оглядами з кількох Google My Bus...
Chekkit
chekkit.io
Керування оглядами Chekkit забезпечує ваш бізнес сотнями нових автентичних відгуків, Messenger керує вашими повідомленнями в Інтернеті, а Webchat наповнює вашу папку "Вхідні" новими потенційними клієнтами. Ми створюємо інструменти для сучасного місцевого бізнесу.
Referrizer
referrizer.com
Найдосконаліша у світі платформа автоматизації маркетингу для розширення можливостей вашого місцевого бізнесу. Отримайте більше клієнтів, збільшите кількість рефералів і покращте утримання клієнтів за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО облікового запису. Співпрацюйте з власниками місцевих компа...
GoSite
gosite.com
Залучайте більше клієнтів, отримуйте гроші швидше, повертайте час із GoSite. Проста технологія для домашніх послуг і власників малого бізнесу. Досвід не потрібен.
SproutLoud
sproutloud.com
Через автоматизацію каналів маркетингу Одна платформа для всіх ваших потреб у розподіленому маркетингу
DemandHub
demandhub.co
Де онлайн-зростання зустрічається з вашим офлайн-бізнесом Універсальна платформа взаємодії з клієнтами DemandHub дозволяє конвертувати відвідувачів веб-сайту, бронювати зустрічі та збирати відгуки – і все це за допомогою обміну повідомленнями.
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX забезпечує видимість вашого найближчого офісу, сприяючи залученню від відкриття до покупки та далі.