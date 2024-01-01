eMastered — це онлайн-інструмент аудіомастерингу, розроблений інженерами-лауреатами Греммі та на основі штучного інтелекту. Він спрямований на те, щоб надати музикантам і творцям музики швидкі, прості у використанні та високоякісні можливості аудіомастерингу. Інструмент аналізує аудіодоріжки, завантажені користувачами, і застосовує професійні студійні процеси, такі як еквалайзер, стиснення та насиченість, щоб покращити якість звуку. Однією з ключових функцій є можливість порівнювати освоєне аудіо з оригінальним файлом, що дозволяє користувачам переглядати та завантажити покращену версію у форматі WAV або MP3. Завдяки плану підписки користувачі можуть завантажувати необмежену кількість майстер-версій на місяць. eMastered використовує машинне навчання, щоб покращувати свої здібності до майстерності з кожною піснею, яку вона обробляє. Його механізм штучного інтелекту створює власні майстер-файли, адаптовані до унікальних особливостей кожної пісні, незалежно від жанру чи стилю, забезпечуючи професійні результати за невелику частку вартості традиційного студійного мастерингу. Інструмент також пропонує розширений варіант мастерингу, надаючи користувачам додатковий контроль над їх звук. Такі параметри, як стиснення, еквалайзер, ширина стереозвуку та гучність, можна регулювати вручну, дозволяючи користувачам досягати бажаного звучання та зберігати пресети. eMastered також має можливість мастерингу за допомогою штучного інтелекту, де користувачі можуть завантажити еталонний файл і дозволити інструменту проаналізувати його звукову ідентичність і застосувати це знання до своїх власних треків. Ця функція допомагає користувачам наблизитися до звучання їхньої улюбленої музики. Загалом, eMastered пропонує музикантам і творцям музики швидке, просте та доступне рішення для досягнення результатів аудіо мастерингу професійного рівня без потреби в дорогих студійних тарифах або великих знаннях у майстерності. чи досвід.

Вебсайт: emastered.com

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