Альтернативи - Email Validation
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — це LLM для кодування, розроблений, щоб змінити спосіб створення програмного забезпечення. Створюючи BLACKBOX.AI, наша мета полягає в тому, щоб: Прискорення темпів інновацій у компаніях, дозволяючи інженерам у 10 разів швидше створювати та випускати продукти Прискорити зростання кільк...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — це сучасна платформа для виходу на ринок для компаній B2B. Ми маємо найбільшу, найточнішу та найчастіше оновлювану базу даних про компанії та контакти, розвідувальних даних і намірів щодо купівлі. Ми надаємо додаткові інструменти на додаток до цього інтелекту, як-от аналіз розмов ...
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
Hunter.io
hunter.io
Hunter — це хмарне рішення, яке допомагає компаніям знаходити та перевіряти професійні адреси електронної пошти в доменах, компаніях або певних спеціалістах в Інтернеті та багато іншого. Безкоштовна платформа холодної електронної пошти також включена для надсилання електронних кампаній безпосередньо...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — це хмарне програмне забезпечення, яке спеціалізується на процесах виставлення рахунків за підписки та керування ними з інтеграцією провідного платіжного шлюзу для полегшення збору платежів. Він пропонує функції, які полегшують вашу роботу, наприклад керування податком у вистав...
Instantly
instantly.ai
Миттєво масштабує ваші інформаційні кампанії за допомогою необмеженої кількості облікових записів для надсилання електронної пошти та розминки, бази даних потенційних клієнтів b2b та інтелектуального штучного інтелекту. Знаходьте потенційних клієнтів, створюйте кампанії, підключайте свої облікові за...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також с...
RocketReach
rocketreach.co
Понад 18 мільйонів компаній у всьому світі довіряють RocketReach, зокрема Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook і 95% S&P 500. За допомогою RocketReach ви можете створювати списки контактів і компаній за допомогою найбільшої та найточнішої бази даних у світі. електронні листи та прямі номери. Вирі...
Mailgun
mailgun.com
Набір потужних API, які дозволяють вам легко надсилати, отримувати та відстежувати електронну пошту з вашої програми, незалежно від того, використовуєте ви Python, Ruby, PHP, C#, Node.js або Java. Легка інтеграція SMTP і простий RESTful API усувають заплутані деталі надсилання транзакцій або масової...
Debounce
debounce.io
Інструмент перевірки електронної пошти; Просто, швидко та точно. Не дозволяйте повідомленням, що повертаються, одноразовим, спам-пасткам і дезактивованим електронним листам погіршувати вашу репутацію надсилання, витрачати ваш час і гроші. 30% електронних листів псуються лише за один рік. Якщо понад ...
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (раніше TransMail) — це спеціальна служба відправлення транзакцій електронною поштою від Zoho. ZeptoMail дозволяє користувачам лише надсилати транзакційні електронні листи, що допомагає нам забезпечити надійну та гарантовану доставку ваших транзакційних електронних листів. Параметри налаш...
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — це інструмент пошуку електронної пошти та збагачення бізнес-даних для B2B-продажів і електронного маркетингу. Ми збираємо та створюємо загальнодоступні дані, щоб створити розширену платформу для дослідження електронної пошти, яка допомагає професіоналам запускати ефективні маркетингові т...
Wiza
wiza.co
Знайти точну контактну інформацію B2B дуже важко. 40% продавців кажуть, що пошук потенційних клієнтів є найважчою частиною їхньої роботи. LinkedIn пропонує оновлену базу потенційних клієнтів, але немає простого способу зв’язатися з ними... Показати більше про потенційних клієнтів за межами LinkedIn....
EmailListVerify
emaillistverify.com
Повнофункціональна перевірка електронної пошти. Але вдвічі дешевше. Позбудьтеся спам-пасток, жорстких відмов, одноразових листів або електронних листів, що приймають усі, не порушуючи свій бюджет.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™, провідна платформа для створення потенційних клієнтів. Програмне забезпечення для автоматизації продажів №1 на ринку. Зареєструйтеся та приєднайтеся до платформи
mails.ai
mails.ai
Mails.ai — це найкраща платформа для розвитку вашого бізнесу за допомогою ефективної холодної електронної пошти. Це передова, але зручна система, яка допомагає охопити більше людей з меншими зусиллями. Що вам сподобається в Mails.ai: - Розумна автоматизація електронної пошти: наш штучний інтелект пі...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — це платформа контактних даних Ultimata B2B для продавців, маркетологів і розробників. Отримайте доступ до високоякісних контактних даних за допомогою вбудованої перевірки електронної пошти в реальному часі, робочої електронної пошти, особистої електронної пошти та навіть мобільних номерів. ...
INBOX
useinbox.com
Створіть власну маркетингову стратегію Надішліть за лічені секунди Надішліть і проаналізуйте маркетингові кампанії електронною поштою. Почніть свій безкоштовний план із необмеженим кредитом. Безкоштовно на все життя! Зареєструйтеся безкоштовно Перегляньте ціни INBOX — це інструмент електронного марк...
Mailtester
mailtester.com
Перевірте, чи дійсна адреса електронної пошти. Наш засіб перевірки списку електронної пошти шукатиме та перевірятиме електронні листи, щоб перевірити, чи вони дійсні. У нас є Mailchimp omnivore checker та інші інтеграції, такі як MailChimp, Activecampaign
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce допомагає вам підтримувати належну систему перевірки електронної пошти, оцінку електронної пошти на основі ШІ та високий рівень доставки. Підтримуйте чисту базу даних електронної пошти, щоб легко зв’язатися з ідеальними потенційними клієнтами. Очистіть свої списки електронної пошти та покр...
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer – найпростіша у використанні, але найпотужніша служба перевірки та доставки електронної пошти. Bouncer — це безпечна (сумісна з SOC 2 і GDPR) платформа перевірки електронної пошти та доставки, подібна до фортеці SaaS, якій довіряють тисячі компаній із 6 континентів. Платформу було засновано ...
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS пропонує комплексний набір API для запобігання шахрайству, який ефективно виявляє та запобігає розширеним шахрайським діям, таким як людиноподібні боти, домашні проксі-сервери, підроблені електронні листи та викрадені дані користувачів. Нашим інструментам перевірки в режимі реального часу довір...
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer — це безкоштовний, простий і потужний API JSON, який пропонує миттєву перевірку та перевірку адреси електронної пошти за допомогою перевірки синтаксису, помилок і орфографії, перевірки SMTP, безкоштовного й одноразового фільтрування постачальників і багато іншого. Його система заснована...
SendPost
sendpost.io
API електронної пошти + ретрансляція SMTP. Ми надаємо розробникам, компаніям і ESP інструменти, досвід і підтримку, необхідні для надійної доставки, вимірювання та оптимізації електронних листів, щоб вони надходили в папку "Вхідні" ваших клієнтів щоразу вчасно.
Tomba
tomba.io
Tomba.io — це інструмент пошуку електронної пошти для продажів B2B і маркетингу електронною поштою. Ми збираємо та створюємо загальнодоступні дані за допомогою наших роботів, щоб забезпечити розширений інструмент для пошуку потенційних клієнтів, щоб допомогти професіоналам Дані в масштабі Прямо з дж...
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact — це рішення SaaS, яке збагачує, очищає та виправляє дані безпосередньо в CRM без втручання людини. Рішення працює виключно на основі наших власних алгоритмів і тестових серверів, і, на відміну від усіх рішень для збагачення, Dropcontact не має бази даних контактів. Це робить Dropcontact...
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, створення та персоналізація цільов...
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — це холодний інструмент автоматизації електронної пошти, який допомагає компаніям покращити вихідну комунікацію. Він надає набір функцій, щоб зробити процес простішим, швидшим і ефективнішим. Підключайте необмежену кількість скриньок «Вхідні», насолоджуйтесь безкоштовною розминкою для всіх...
Clearout
clearout.io
Clearout — це універсальне рішення для покращення продажів і маркетингових зусиль шляхом спрощення процесу виявлення потенційних потенційних клієнтів і встановлення зв’язку з ними за допомогою електронних листів. Наш інструмент гарантує, що ваші електронні листи досягнуть цільових одержувачів, розши...