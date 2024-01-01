Альтернативи - Elicit
Exatom
exatom.io
Ми допоможемо вам підвищити ефективність існуючих онлайн-форм. Значно краще. Зазвичай двозначний відсоток відвідувачів, які починають взаємодіяти з вашою формою, не звертаються до конвертаторів. Чому вони залишають вашу веб-форму десь на півдорозі або після невдалого надсилання? Дізнайтеся, як можна...
ReviewCaddy
reviewcaddy.com
ReviewCaddy — це інструмент, який допомагає продавцям у насичений інтерактивний спосіб збирати думку своїх клієнтів про товари, придбані ними на веб-сайті, допомагає продавцям прислухатися до голосу своїх клієнтів і відповідно оновлювати сторінки продуктів.
Hippoc
hippoc.ai
Маркетологи та дизайнери, ви втомилися від тривалого, дорогого та незалежного від прибутку процесу створення дизайну реклами? Програмне забезпечення Hippoc Neuro-AI за лічені секунди та з точністю передбачає, як оптимізувати ваші проекти, щоб максимізувати рейтинг кліків, коефіцієнт конверсії та ств...
CredSpark
credspark.com
CREDSPARK ТРАНСФОРМУЄ ВМІСТ НА ПЕРСОНАЛІЗОВАНИЙ ДОСВІД, ЯКИЙ ГЕНЕРУЄ УНІКАЛЬНІ ДАНІ, ПОГЛИБЛЮЄ ВЗАЄМИНИ ТА ЗБІЛЬШУЄ ДОХОДИ.
Appocalypsis
appocalypsis.com
Appocalypsis — це програма SaaS, яка допомагає маркетологам створювати та керувати віджетами, які допомагають конвертувати їхні веб-сайти.
emojicom
emojicom.io
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BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) — це найінтелектуальніша маркетингова платформа для розмов, яка допомагає підприємствам електронної комерції збільшити множину рентабельності інвестицій. Ця платформа дозволяє бренду автоматизувати трансакції за допомогою чат-ботів, керувати багатозадачністю за допомогою CRM, створювати...