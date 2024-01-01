Elf Messages

Elf Messages

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Вебсайт: elfmessages.com

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Personalized Elf Messages — це інструмент, який дозволяє користувачам створювати власні звукові повідомлення від Різдвяного Ельфа. Це дозволяє користувачам персоналізувати своє повідомлення за допомогою власних слів, імені та електронної адреси. Потім ельфи на Північному полюсі записують аудіоповідомлення та надсилають їх у вхідну скриньку користувача. Повідомлення можуть містити посилання на членів родини, досягнення та інші персоналізовані деталі, що робить звукове повідомлення більш особливим та унікальним. Повідомлення мають максимум 120 слів і можуть містити сімейний жарт або згадку про подарунок, який вони хотіли б отримати на Різдво. Інструмент також містить поради щодо написання чудового повідомлення та приклади повідомлень Elf, щоб допомогти користувачам проявити творчість.

Вебсайт: elfmessages.com

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