Elementary Data

Elementary Data

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Вебсайт: elementary-data.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

можливість спостереження за рідними даними dbt. Відстежуйте канали даних за лічені хвилини у своєму проекті dbt. Elementary створено для понад 3000 аналітиків і інженерів з обробки даних.

Вебсайт: elementary-data.com

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