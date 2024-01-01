Альтернативи - Elastic Path
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — це канадська багатонаціональна компанія електронної комерції зі штаб-квартирою в Оттаві, Онтаріо. Це також назва його власної платформи електронної комерції для онлайн-магазинів і систем роздрібних торгових точок. Shopify пропонує онлайн-продавцям набір послуг, «включаючи платежі, мар...
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (Іврит: וויקס.קום) — ізраїльська компанія-розробник програмного забезпечення, яка надає послуги веб-розробки на основі хмари. Він дозволяє користувачам створювати веб-сайти HTML5 і мобільні сайти за допомогою онлайн-інструментів перетягування. Разом зі штаб-квартирою та іншими офісами ...
WooCommerce
woocommerce.com
Продавайте онлайн за допомогою повністю настроюваної електронної комерційної платформи з відкритим кодом, створеної для WordPress.
Ecwid
ecwid.com
Кошик електронної комерції Ecwid швидкий і простий у використанні! Налаштуйте свій безкоштовний онлайн-магазин для WordPress, Drupal, Facebook тощо! Почніть продавати онлайн з Ecwid.
Dukaan
mydukaan.io
Платформа електронної комерції для зростаючого бізнесу. Запустіть, масштабуйте та керуйте своїм бізнесом за допомогою комплексної комерційної платформи Dukaan.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce містить усі інструменти, необхідні для створення веб-сайту, прийому замовлень, відстеження запасів, обробки платежів, керування доставкою, просування вашого бренду та аналізу ваших даних.
Sage Accounting
sage.com
Sage Business Cloud. Бухгалтерський облік, фінанси та нарахування заробітної плати. Малі підприємства. облік значок. Бухгалтерський облік. Рідна хмарна бухгалтерська програма для малого бізнесу.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce — це платформа електронної комерції, що зареєстрована на NASDAQ і надає роздрібним торговцям послуги програмного забезпечення як послуги. Платформа компанії включає створення інтернет-магазину, пошукову оптимізацію, хостинг, маркетинг і безпеку для малого та середнього бізнесу.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Sellix
sellix.io
Sellix — це найпростіший спосіб продавати цифрові товари онлайн. Продайте програмне забезпечення, послуги на вимогу та членство за лічені хвилини.
2Checkout
2checkout.com
Приймайте платежі онлайн, будь-коли та будь-де. 2Checkout.com — це служба обробки онлайн-платежів, яка допомагає приймати кредитні картки, PayPal і дебетові картки.
Sellpass
auth.sellpass.io
Продавайте цифрові продукти з комісією 0%. Sellpass — це комплексна платформа для запуску, ведення та розвитку цифрового бізнесу — від програмного забезпечення до спільнот і всього іншого.
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy — це універсальна платформа для ведення вашого бізнесу SaaS. Платежі, підписки, глобальне дотримання податкового законодавства, запобігання шахрайству, мультивалютна підтримка, невдале відновлення платежу, інтеграція PayPal тощо. Ми полегшуємо ведення вашого бізнесу з програмного забез...
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.
Pepperi
pepperi.com
Перець | Уніфікована платформа B2B Commerce & Mobile Sales App
SendOwl
sendowl.com
SendOwl дозволяє вам легко продавати цифрові продукти безпосередньо вашій аудиторії з вашого блогу, соціальних мереж або будь-де, де ви можете вставити посилання
PayKickstart
paykickstart.com
Зростання доходу та партнерська платформа PayKickstart — це найповніше рішення для перевірки, регулярного виставлення рахунків, управління афілійованими особами та утримання на ринку з глобальними можливостями. Це як розширення ваших відділів бухгалтерії, продуктів/розробників і маркетингу.
Vendasta
vendasta.com
Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.
SAP
sap.com
У SAP ми прагнемо покращити світ і покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та розповсюджують можли...
Shift4Shop
shift4shop.com
Що таке програмне забезпечення електронної комерції? І як вибрати правильне програмне забезпечення для електронної комерції, щоб побудувати свій онлайн-бізнес і запустити успішний веб-сайт
Sellfy
sellfy.com
Продавайте свої продукти без проблем. Проста у використанні електронна комерція для творців. Продавайте сувеніри або цифрові продукти — усе з одного місця.
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud — це пакет для доставки, повернення та CRM, створений для електронної комерції.
Envoice
envoice.eu
Отримання даних із ваших рахунків-фактур і квитанцій нарешті автоматизовано. Ми надаємо повне рішення для звітності про витрати та управління закупівлями для малого та середнього бізнесу та практик. Елементи точно записуються та плавно публікуються у вашому обліковому програмному забезпеченні.
Volusion
volusion.com
Створіть свій інтернет-магазин із БЕЗКОШТОВНОЮ 14-денною пробною версією нашого відзначеного нагородами програмного забезпечення електронної комерції. Продається в 4 рази більше, ніж інші розміщені кошики для покупок!
Kibo
kibocommerce.com
Kibo надає уніфіковані комерційні рішення, на які ви можете розраховувати для електронної комерції B2C і B2B, керування замовленнями, персоналізації та точки продажу.
Shoplazza
shoplazza.com
Shoplazza, відзначена нагородами платформа електронної комерції, надає простий конструктор веб-сайтів для компаній електронної комерції будь-яких форм і розмірів, щоб відкривати, продавати та керувати своїми онлайн-магазинами.
EasyStore
easystore.co
Бренди будь-якого розміру розвивають свій бізнес у магазинах і онлайн за допомогою EasyStore.
Fygaro
fygaro.com
Почніть продавати онлайн! Тисячі підприємств — від малих і середніх підприємств і підприємців до транснаціональних компаній — використовують Fygaro для продажу та керування своїм бізнесом онлайн.
Storeino
storeino.com
Storeino — це спеціалізована платформа для інтернет-магазинів SAAS, за допомогою якої ви можете отримати максимальний досвід сьогодні з повною платформою опцій, від створення онлайн-магазину всього за кілька хвилин, із багатьма варіантами тем, додатків та інших послуг, до мобільного додатку для поку...
WebSell
websell.io
WebSell — це платформа електронної комерції, яка безпосередньо підключається до систем POS-термінів. Ми використовуємо дані в існуючих системах POR/ERP і використовуємо їх для роботи онлайн-магазинів. Інтеграція електронної комерції між системами магазинів і онлайн-магазинами — це те, що ми вміємо н...