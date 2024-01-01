Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «eitaa» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Ita Messenger створено для задоволення всіх потреб іранських користувачів в одній програмі для обміну повідомленнями. У Ita ви можете легко спілкуватися з друзями, ділитися файлами, створювати групи та канали, а також використовувати розширені функції Ita для керування та персоналізації програмного забезпечення.

Вебсайт: eitaa.com

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