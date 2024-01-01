Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «efood» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

efood — ваш улюблений вибір для онлайн-доставки та виносу з більш ніж 20 000 магазинів у 100 містах Греції та навчив ваш мобільний телефон годувати вас сувлакією, гамбургерами, млинцями, гіроскопами, піцою або навіть смачними десертами до кави.

Вебсайт: e-food.gr

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «efood». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.