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Education Week є найбільш надійним джерелом незалежних новин, аналізу та думок про освіту K-12 в Америці. Наше всебічне висвітлення освітньої політики приймає форму статей, фотографій та відеожурналістики.

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