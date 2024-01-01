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Education Next — це журнал думок і досліджень про освітню політику. «Education Next» — це науковий журнал, присвячений ретельному дослідженню доказів, пов’язаних із шкільною реформою, виданий Інститутом «Education Next» і Гарвардською програмою з освітньої політики та управління в Гарвардській школі Кеннеді.

Вебсайт: educationnext.org

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