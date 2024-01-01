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Education and Career News — це новинний веб-сайт, який містить статті на різні теми, пов’язані з освітою, наприклад освітні технології, інвестиції в мистецьку освіту, жінки в STEM і майбутнє освіти. На блозі також розміщені інтерв’ю з експертами у сфері освіти.

Вебсайт: educationandcareernews.com

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