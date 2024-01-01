EdTools.io — це платформа, яка пропонує програми для вчителів, які заощаджують час і розроблені, щоб спростити їхнє повсякденне навчання. Він підтримує різноманітні завдання та види діяльності, пов’язані з навчанням, наприклад керування класом, спілкування з батьками тощо. За допомогою EdTools.io вчителі можуть отримати доступ до низки інноваційних веб-додатків, створених спеціально для полегшення їх роботи. Платформа пропонує програми, які можна використовувати в класі для полегшення навчання, а також програми для керування класом і спілкування з батьками. Вчителі можуть увімкнути та використовувати програми, які найбільше відповідають їхнім навчальним потребам. Для керування класом EdTools.io пропонує такі функції, як батьківська інформаційна панель, індивідуальні інформаційні панелі учнів і програми для взаємодії в класі та вдома. Він також надає програми для спілкування з батьками, що полегшує інформування батьків про школу та успіхи їхньої дитини. Однією з ключових переваг EdTools.io є його здатність економити час вчителів шляхом автоматизації та оптимізації різноманітних завдань. Наприклад, вчителі можуть планувати зустрічі, надсилати листи батькам у цифровому вигляді та писати повідомлення всьому класу за допомогою платформи. Це також допомагає відстежувати прострочені роботи та оголошувати дати іспитів у цифровому вигляді. Загалом, EdTools.io — це комплексна платформа, яка має на меті спростити повсякденну роботу вчителів, надаючи їм широкий спектр корисних програм та інструментів. Завдяки централізації різних аспектів викладання та управління класом це допомагає вчителям заощадити час і підвищити ефективність.

Вебсайт: edtools.io

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