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EdSource – це незалежна, позапартійна, некомерційна організація, місія якої полягає в роз’ясненні складних питань освіти та сприянні виваженим політичним рішенням щодо вдосконалення державної школи. У них також є відділ новин, присвячений питанням рівності в освіті з глибоким аналізом і журналістикою на основі даних.

Вебсайт: edsource.org

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