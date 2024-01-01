EdSource

EdSource

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Вебсайт: edsource.org

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EdSource – це незалежна, позапартійна, некомерційна організація, місія якої полягає в роз’ясненні складних питань освіти та сприянні виваженим політичним рішенням щодо вдосконалення державної школи. У них також є відділ новин, присвячений питанням рівності в освіті з глибоким аналізом і журналістикою на основі даних.

Вебсайт: edsource.org

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