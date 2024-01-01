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Читайте останні новини, оновлення та заголовки. Edmonton Journal пропонує інформацію про останні національні та міжнародні події та інше. Edmonton Journal — щоденна газета, що виходить в Едмонтоні, Альберта, Канада. Це частина Postmedia Network.

Вебсайт: edmontonjournal.com

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