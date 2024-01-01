EdgeTier — це програмне забезпечення штучного інтелекту в режимі реального часу, яке відстежує розмови та надає цінну інформацію для покращення взаємодії з клієнтами. Це дозволяє командам із залучення клієнтів підвищити ефективність і перетворити агентів на суперзірок. Програмне забезпечення аналізує дані та робить їх легкодоступними, дозволяючи командам реагувати на зміни та тенденції в реальному часі. Програмне забезпечення пропонує кілька функцій для покращення залучення клієнтів. Сонар забезпечує виявлення тенденцій у реальному часі, щоб швидше реагувати на повідомлення клієнтів. Індекс дає змогу здійснювати гнучкий пошук на основі значення та додавати теги для кількісної оцінки неструктурованих даних. Коуч допомагає підвищити ефективність агента, надаючи повну картину його ефективності в усіх взаємодіях. Assist надає персоналізовані підказки агента для швидшої відповіді. Лідери, орієнтовані на клієнта, довіряють EdgeTier, який розкриває реальність своїх клієнтів, сприяє утриманню та покращує взаємодію з клієнтами. Його успішно впровадили такі компанії, як Abercrombie & Fitch, CarTrawler і Codere Online. Програмне забезпечення сумісне з основними гравцями в галузі, такими як Salesforce, Live Person, Zendesk і Kustomer, і може бути легко інтегроване з існуючими стеками програмного забезпечення. Він підтримує багатомовні можливості та дозволяє організаціям працювати в різних мовах, часових поясах і культурах. EdgeTier пропонує масштабованість рівня галактики та обробляє мільйони повідомлень щодня. Він забезпечує спілкування в режимі реального часу, працюючи в режимі реального часу та обробляючи повідомлення під час їх надсилання та отримання. Програмне забезпечення також забезпечує стандартну ефективність і аналітику, що робить його цінним інструментом для контакт-центрів з понад двадцятьма агентами. Загалом EdgeTier надає командам із залучення клієнтів розширені можливості штучного інтелекту для підвищення ефективності, оперативності та задоволеності клієнтів.

Вебсайт: edgetier.com

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