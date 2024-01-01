Платформа Eden AI пропонує легкий доступ до різноманітних технологій аналізу мови та аудіо від першокласних постачальників. Він включає функції перетворення мовлення в текст і перетворення тексту в мовлення, які можна використовувати для розпізнавання мовлення та синтезу мовлення відповідно. Функція перетворення мови в текст використовується для розпізнавання вимовлених слів і перетворення їх у текст для подальшого аналізу. Ця функція забезпечує асинхронні API, які дозволяють запитувачам отримувати нагадування, коли запитуваний ресурс буде готовий. Асинхронні запити корисні для підтримки функціональності програми шляхом оптимізації ресурсів програми, які використовуються під час очікування запиту. З іншого боку, функція перетворення тексту в мовлення дає змогу створювати аудіо з певного тексту, вибираючи відповідний голос. Інструмент Eden AI Speech підходить для розробників, програмістів, менеджерів із продуктів і експертів зі штучного інтелекту. Платформа не вказує кількість постачальників, з якими вони працюють, але наголошує на якості технологій, які вони пропонують. Відгуки клієнтів показують, що інструмент Speech використовувався для автоматизації обробки голосової пошти шляхом перетворення файлів MP3 на текст і доставки їх персоналу як текстові повідомлення. Загалом, функції інструменту мовлення можна використовувати в різних програмах, включаючи транскрипцію мовлення, голосові команди, голосові чат-боти тощо.

Вебсайт: edenai.co

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