Eddy Travels — це помічник у подорожах на основі штучного інтелекту (ШІ), призначений для спрощення та покращення процесу пошуку найкращих туристичних пропозицій. Основну увагу приділяючи підвищенню ефективності, помічник зі штучним інтелектом надає зручну платформу для пошуку авіарейсів, готелів, оренди автомобілів тощо. Система розроблена, щоб пропонувати споживачам персоналізовані результати за лічені секунди, значно скорочуючи час і зусилля, які традиційно потрібні для планування та бронювання подорожей. Сервіс помічника також поширюється на автоматизовані продажі та підтримку, що дає компаніям можливість покращити підтримку клієнтів і збільшити продажі з меншим втручанням людини. Eddy Travels допомагає не тільки знаходити економічно ефективні пропозиції, але й забезпечує безперебійний процес бронювання, що робить його комплексним віртуальним помічником у подорожах. Технологія, яка робить це можливим, значною мірою залежить від машинного навчання та складних програмних компонентів. Eddy Travels було розроблено за підтримки Techstars, всесвітньої мережі, яка допомагає підприємцям досягти успіху.

Вебсайт: eddytravels.com

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