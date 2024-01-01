Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «EconomyNext» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

EconomyNext – це економічна, фінансова та політична служба новин, яка фокусується на Шрі-Ланці. Він надає незалежні новини, аналітику та коментарі щодо бізнесу, економіки та політики Шрі-Ланки та світу. Його видає Echelon Media (Pvt) Ltd, видавець журналу Echelon у Коломбо. Наша звітність спрямована на перспективу та базується на міцній класичній ліберальній основі, яка охоплює такі цінності, як справедливість, верховенство права, особиста свобода, вільна торгівля, вільне підприємництво, права власності та здорові гроші.

Вебсайт: economynext.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «EconomyNext». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.