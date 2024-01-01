EconomyNext

EconomyNext

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Вебсайт: economynext.com

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EconomyNext – це економічна, фінансова та політична служба новин, яка фокусується на Шрі-Ланці. Він надає незалежні новини, аналітику та коментарі щодо бізнесу, економіки та політики Шрі-Ланки та світу. Його видає Echelon Media (Pvt) Ltd, видавець журналу Echelon у Коломбо. Наша звітність спрямована на перспективу та базується на міцній класичній ліберальній основі, яка охоплює такі цінності, як справедливість, верховенство права, особиста свобода, вільна торгівля, вільне підприємництво, права власності та здорові гроші.

Вебсайт: economynext.com

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