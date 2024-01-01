Альтернативи - Ecommpay
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. – це американська компанія, яка керує всесвітньою системою онлайн-платежів, яка підтримує грошові перекази в Інтернеті та є електронною альтернативою традиційним паперовим методам, таким як чеки та грошові перекази. Компанія працює як платіжний процесор для онлайн-продавців, са...
Venmo
venmo.com
Оплата. Платять. Магазин. Поділіться. Venmo — це цифровий гаманець, який робить гроші простішими для всіх, від студентів до малого бізнесу. Понад 60 мільйонів людей використовують додаток Venmo для швидких, безпечних соціальних платежів.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — американська фінансова компанія, яка надає онлайн-переказ грошей, послуги цифрових платежів і забезпечує клієнтів оборотним капіталом.
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — це бухгалтерське програмне забезпечення, яким керує компанія 2ndSite Inc. в основному для малого та середнього бізнесу. Це веб-модель програмного забезпечення як послуги (SaaS), до якої можна отримати доступ через робочий стіл або мобільний пристрій. Компанія була заснована в 2003 році...
HoneyBook
honeybook.com
Найкраще програмне забезпечення для керування клієнтами для малого бізнесу. Швидше захищайте клієнтів за допомогою нашого комплексного інструменту керування проектами, виставленням рахунків і платежами. Безкоштовна 7-денна пробна версія.
Karbon
karbonhq.com
Як ви керуєте своєю бухгалтерською фірмою. Робота, клієнти, планування та спілкування в одному місці. Незалежно від того, працює ваша команда в офісі чи віддалено, ви разом із Karbon.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
Airwallex
airwallex.com
Надайте своєму бізнесу можливість здійснювати швидкі, прості міжнародні платежі з низькими комісіями в різних валютах. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис сьогодні.
Melio
meliopayments.com
Сплачуйте та отримуйте гроші за рахунками швидко, просто та без будь-яких звичайних витрат. Збільште грошовий потік і зменшіть труднощі за допомогою Melio Payments.
Thryv
thryv.com
Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.
GoCardless
gocardless.com
Інформаційна панель GoCardless – це місце, де ви керуватимете клієнтами, налаштовуватимете плани та отримуватимете платежі прямим дебетом.
Clover
clover.com
Наші POS-системи та обробка кредитних карток дозволяють приймати платежі та вести свій бізнес.
Mollie
mollie.com
Почніть розвивати свій бізнес із Mollie Payments: ✓ Приймайте платежі за 15 хвилин ✓ Чесна ціна ✓ Усі провідні методи оплати. Отримайте гроші зараз »
Paystack
paystack.com
Сучасні онлайн і офлайн платежі для Африки. Paystack допомагає компаніям в Африці отримувати гроші від будь-кого в будь-якій точці світу.
WePay
wepay.com
WePay – це постачальник послуг онлайн-платежів зі Сполучених Штатів, який надає інтегроване та настроюване платіжне рішення через свої API для компаній-платформ, таких як краудфандингові сайти, торгові майданчики та компанії, що займаються програмним забезпеченням для малого бізнесу. Він пропонує па...
Marketing 360
marketing360.com
Розвивайте свій бренд® за допомогою маркетингової платформи №1 для малого бізнесу.
Fiskl
fiskl.com
Мобільні рахунки (і багато іншого) для будь-якого малого бізнесу. Керуйте повсякденними фінансами свого бізнесу як професіонал! Доступний безкоштовний акаунт.
Veem
veem.com
Veem — глобальна онлайн-платформа платежів у Сан-Франциско, заснована в 2014 році Марваном Форзлі та Альдо Карраскосо. Раніше вона була відома як Align Commerce, а 8 березня 2017 року змінила назву на Veem. Компанія обслуговує 100 країн і 70 валют, у тому числі USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY та AUD. К...
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com допомагає вашому бізнесу пропонувати більше методів оплати та валют більшій кількості клієнтів. Найкраща у своєму класі система кредитної картки та альтернативний платіжний шлюз.
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong — це єдиноріг FinTech, який інновує простір платіжних послуг для транскордонних продавців електронної комерції по всьому світу. Використовуючи наш глобальний слід, наша місія полягає в тому, щоб надати нашим клієнтам можливість продавати будь-де по всьому світу. Ми прагнемо надавати нашим к...
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi пропонує найшвидший і найбезпечніший спосіб закрити бізнес, починаючи від юридично зобов’язуючих електронних підписів і закінчуючи безпечним збором онлайн-платежів і безпечним онлайн-авторизацією кредитної картки. Тисячі компаній у всьому світі довіряють Sertifi, щоб швидше закрити бізнес, ш...
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge — це набір інструментів збору платежів, які працюють безпосередньо в системах, які вже використовує ваш бізнес.
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion — це просте, потужне програмне забезпечення для керування польовими послугами, яке пропонує різноманітні функції, такі як керування клієнтами, виставлення рахунків і платежів, керування запасами, відстеження часу та звітування. Програмне забезпечення доступне в настільних і мобільних ...
Introwise
introwise.com
Легке планування для вас і ваших клієнтів. Ваш час дуже цінний, використовуйте його для розширення свого бізнесу. Ми подбаємо про те, щоб повсякденна робота пройшла гладко. Ми звільняємо творчі сили, щоб ви могли думати про загальну картину: отримувати гроші за те, що вам подобається. Тепер у вас ...
Cushion
cushion.ai
Сплачуйте рахунки вчасно та уникайте комісій за овердрафт. Автооплата без овердрафту.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell дає споживачам можливість керувати своїм повсякденним життям і спілкуватися з компаніями в чаті.
VersaPay
versapay.com
Підвищте рівень автоматизації, централізації та видимості вашого процесу доповненої реальності, надаючи клієнтам найкращий у галузі досвід