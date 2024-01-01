Ecommpay

Ecommpay

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Вебсайт: ecommpay.com

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ECOMMPAY є провідним постачальником платіжних послуг і прямим еквайром банківських карток. Ми створюємо спеціально розроблені технології на основі даних для клієнтів електронної комерції, щоб здійснювати онлайн-платежі по всьому світу. ECOMMPAY забезпечує рух грошей в один клік; наш платіжний шлюз полегшує багатоканальний платіжний процес, поєднуючи можливості еквайрингу, понад 100 методів оплати, масові виплати та технологічні інновації в рамках єдиної бездоганної інтеграції. Наші клієнти користуються зниженням операційних витрат, скороченням часу виходу на ринок у разі розширення бізнесу та синергією між конверсією та безпекою. ECOMMPAY має 4 офіси по всьому світу, в яких працює понад 700 людей. Компанії групи ECOMMPAY пропонують платіжні послуги та прямий еквайринг на міжнародному рівні за ліцензіями Управління з питань фінансової поведінки Великобританії (FCA) – ECOMMPAY LIMITED та Центрального банку Кіпру – ECOMMBX LIMITED.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для обробки платежів

Вебсайт: ecommpay.com

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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Checkout.com

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בנק לאומי

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