ECOMMPAY є провідним постачальником платіжних послуг і прямим еквайром банківських карток. Ми створюємо спеціально розроблені технології на основі даних для клієнтів електронної комерції, щоб здійснювати онлайн-платежі по всьому світу. ECOMMPAY забезпечує рух грошей в один клік; наш платіжний шлюз полегшує багатоканальний платіжний процес, поєднуючи можливості еквайрингу, понад 100 методів оплати, масові виплати та технологічні інновації в рамках єдиної бездоганної інтеграції. Наші клієнти користуються зниженням операційних витрат, скороченням часу виходу на ринок у разі розширення бізнесу та синергією між конверсією та безпекою. ECOMMPAY має 4 офіси по всьому світу, в яких працює понад 700 людей. Компанії групи ECOMMPAY пропонують платіжні послуги та прямий еквайринг на міжнародному рівні за ліцензіями Управління з питань фінансової поведінки Великобританії (FCA) – ECOMMPAY LIMITED та Центрального банку Кіпру – ECOMMBX LIMITED.

Вебсайт: ecommpay.com

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