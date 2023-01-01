Альтернативи - Ecomail.app
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
CallRail
callrail.com
Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
BL.INK
bl.ink
Керування корпоративними посиланнями. Забезпечення співпраці, дотримання вимог і креативності для глобальних команд, щоб покращити кожну взаємодію, захистити ваші дані та створити впевненість у кожному кліку.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe — це програма для скорочення URL-адрес, яка включає перенацілювання пікселів у кожному посиланні, яким ви ділитеся. Створюйте потужні фірмові посилання та отримуйте на 34% більше кліків.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централізує показники з усіх інструментів, які ви використовуєте, прямо у вашій кишені. Ми спрощуємо, інформуємо та економимо ваш час!
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
Terminus
terminusplatform.com
Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai — це наскрізна платформа маркетингової аналітики та атрибуції, яка інтегрована в різні накопичувачі даних, щоб надавати ефективну, сумісну з конфіденційністю інформацію на основі штучного інтелекту. Спробуємо зараз!
Attribution
attributionapp.com
Атрибуція відстежує, скільки ви витрачаєте на рекламу, які клієнти приходять через рекламу та що вони купують у вас.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Доведіть ROI. Збільшення конверсій. Збільште дохід. Відстежуйте та відносьте кожного потенційного клієнта в Інтернеті та офлайн до тієї кампанії, яка його стимулює.
Demandbase
demandbase.com
Провідне програмне забезпечення ABM для B2B-компаній середнього та корпоративного рівня. Дізнайтеся більше про справжню маркетингову компанію, що базується на наскрізному обліковому записі.
TrackMaven
trackmaven.com
Програмне забезпечення маркетингової аналітики TrackMaven допомагає маркетологам довести рентабельність інвестицій і покращити результати на 18 інтегрованих цифрових і соціальних каналах.
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai — це платформа оцінки відвідувачів веб-сайту та вхідних потенційних клієнтів, яка забезпечує конфіденційність і передбачає ймовірність покупки та майбутні доходи для кожного відвідувача веб-сайту та перетворює ці прогнози на: - рекламну аудиторію та синтетичні конверсії (сигнали інтелектуаль...
AdRoll
adroll.com
Завдяки маркетинговому програмному забезпеченню AdRoll, керованому штучним інтелектом, ви можете отримати складне націлювання на аудиторію, залучення між каналами, розширене вимірювання та атрибуцію – все в одному місці. Створюйте бренд, який люблять клієнти, перетворюйте більше відвідувачів на кліє...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics – це платформа для маркетингових вимірювань і атрибуції, яка об’єднує дані про маркетинг, продажі, дохід і клієнтів, щоб: - Забезпечити повну послідовність перегляду шляху вашого клієнта - Точно віднести дохід на рівні каналу, кампанії, вмісту та ключового слова - Створити мультисенс...
WhatConverts
whatconverts.com
Відстеження потенційних клієнтів для маркетингових агентств і клієнтів Єдине програмне забезпечення для відстеження потенційних клієнтів і створення звітів, якому довіряють провідні професіонали PPC та SEO для збільшення цінності для клієнтів.
CallSource
callsource.com
CallSource є лідером галузі для відстеження дзвінків, керування потенційними клієнтами та бізнес-аналітичних рішень. Зробіть максимум своїх маркетингових доларів і отримуйте виміряні результати.
Clarivoy
clarivoy.com
Clarivoy пропонує повноцінні інструменти атрибуції та аналізу продажів, щоб маркетологи могли побачити справжні результати витрат на свої кампанії. Відкрийте для себе хмару дилерського маркетингу, яку використовують такі сучасні маркетологи, як ви.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight, хмарна платформа гнучкого маркетингового вимірювання, яка вимірює міжканальну ефективність усіх ваших каналів і реклами – офлайн і онлайн.
Roivenue
roivenue.com
ROIVENUE — це пакет аналітики, атрибуції та оптимізації для електронної комерції. Це допомагає маркетологам пришвидшити зростання доходів і збільшити маркетинговий прибуток завдяки інтеграції даних і розумінню мультисенсорних шляхів. Використовуючи керовані даними моделі атрибуції, він дозволяє марк...
Fospha
fospha.com
Fospha — це провідне в галузі рішення, яке забезпечує прибуткове зростання електронної комерції. Погане маркетингове вимірювання становить проблему на 589 мільярдів доларів, причому 60% доходу помилково приписують погано підібрані платформи, такі як GA та менеджери реклами каналів. З Fospha витрачан...
Cometly
cometly.com
Cometly — це хмарна платформа атрибуції, яка дозволяє компаніям отримувати точнішу атрибуцію для своїх рекламних кампаній і приймати розумніші рішення щодо оптимізації реклами на основі точних даних.
Openprise
openprisetech.com
Openprise сприяє революції в RevOps. Openprise автоматизує критично важливі процеси RevOps, щоб знищити розбіжності та узгодити спеціалістів із продажу та маркетингу та їхні технології для забезпечення вибухового зростання. Openprise — це єдина платформа без програмного коду, яка дозволяє вам спрост...
NestAds
nestscale.com
Відстеження реклами та маркетингове зазначення. Створено виключно для продавців Shopify. NestAds дає змогу аналізувати точні дані ваших рекламних кампаній і виявляти статистику шляху клієнта. Впевнено приймав рішення на основі даних для максимізації рентабельності інвестицій у рекламу та сприяння ...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow допомагає маркетинговим командам B2B підвищити рентабельність інвестицій шляхом вимірювання, прогнозування та планування маркетингових заходів, які сприяють зростанню прибутку.
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики т...
Wizaly
wizaly.com
Оптимізуйте рентабельність інвестицій вашого маркетингового комплексу на основі нашого 100% керованого даними перегляду ефективності ваших маркетингових каналів. Розкрийте силу маркетингової аналітики на Wizaly.com: оптимізуйте свої маркетингові кампанії, максимізуйте рентабельність інвестицій і зро...
Tracify
tracify.ai
Tracify — це спеціалізоване програмне забезпечення для компаній електронної комерції для відстеження та атрибуції всіх ваших маркетингових дій (багатоканальне). Використовуючи революційну технологію відстеження, можна відстежувати користувачів без моделювання або Google Analytics – на 100% відповіда...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute трансформує маркетингову атрибуцію в медіа-мовленнях, використовуючи технологію на базі штучного інтелекту, яка надає показники ефективності майже в реальному часі для реклами в усіх форматах трансляції, включаючи заплановані та позапланові рекламні ролики (читання в реальному час...
Solitics
solitics.com
Solitics — це інноваційна платформа для залучення клієнтів, яка спеціалізується на активації відвідувачів, залученні клієнтів і найсучаснішому пакеті аналітики. Платформа дозволяє брендам B2C автоматизувати, персоналізувати та повністю керувати життєвим циклом своїх клієнтів, реалізуючи найамбітніші...
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: рекламна хмара E-com пропонує повний спектр рішень, які допомагають рекламодавцям Meta оптимізувати всі сфери своєї реклами, включаючи відстеження Facebook, автоматизацію, націлювання, креативи та керування рекламою.
rampmetrics
rampmetrics.com
rampmetrics — це повне готове рішення для маркетингової аналітики. Відстеження конверсій, маркетингове віднесення, аналітика послідовності бездоганно інтегровані без кодування чи складного налаштування.
Measured
measured.com
AdExchanger визнала технологією вимірювання/аналітики №1 і Digiday нагородила найкращим інструментом атрибуції. Measured допомагає брендам розвиватися, вимірюючи внесок медіа в бажані результати ефективності. Завдяки прозорому експериментальному підходу, який постійно навчається, Measured надає марк...
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx — це платформа SaaS, яка допомагає брендам і агентствам зрозуміти ефективність маркетингових бюджетів і маркетингових кампаній. Унікальною особливістю системи є LeadsRx Universal Conversion Tracking Pixel™ і вбудовані технології графа ідентифікації. Завдяки цьому ми отримуємо доступ до систе...
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox дає змогу маркетологам від запуску до масштабування, допомагаючи їм легко побачити та оцінити ефективність каналу. Ми створили нашу платформу для розумних маркетологів, щоб допомогти їм витрачати, аналізувати, масштабувати, тестувати та рекламувати розумніше. Rockerbox допоможе вам краще о...
CaliberMind
calibermind.com
Як стратегічний лідер B2B, ви повинні тримати великий палець на пульсі ринку. Але з усіма інструментами, якими користуються ваші команди, важко з’єднати крапки та визначити, чи ваше повідомлення резонує з потрібною аудиторією в ідеальний час. Платформа CaliberMind організовує та осмислює ваші дані, ...
TrafficGuard
trafficguard.ai
Дозвольте кампаніям процвітати завдяки захисту від рекламного шахрайства, що приносить прибуток. Збільште витрати на рекламу та отримайте перевагу від конкурентів завдяки відзначеному нагородами захисту від недійсного трафіку та рекламного шахрайства, де б не були ваші оголошення.
Dreamdata
dreamdata.io
Маркетинг B2B, пов’язаний із конвеєром і прибутком Dreamdata автоматично витягує, очищає та спрощує ваші B2B дані про вихід на ринок, щоб забезпечити повну прозорість щодо того, що сприяє вашому доходу.
Lifesight
lifesight.io
Нехай кожен маркетинговий долар має значення. Використовуйте власні дані за допомогою вимірювань на основі ШІ, щоб приймати оптимальні маркетингові рішення. Не потрібні аналітики даних або вчені. Платформа Lifesight дозволяє сучасним маркетологам досягати кращих результатів, переймаючи дані клієнті...
Attribuly
attribuly.com
Зрозуміти процес купівлі клієнта зараз не може бути простіше. Attribuly відстежує всі ваші маркетингові кампанії та надає статистику атрибуції, яка підвищує рентабельність інвестицій.
LiveRamp
liveramp.com
Наша платформа обробки даних дає компаніям та їхнім партнерам можливість підключати, контролювати й активувати дані, щоб трансформувати клієнтський досвід і отримувати цінніші бізнес-результати.
Invoca
invoca.com
Увійдіть, щоб отримати доступ до платформи оплати за дзвінок Invoca. Рекламодавці створюють кампанії на основі дзвінків, а видавці заробляють більше комісійних за стимулювання дзвінків.