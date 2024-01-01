Echoes

Echoes

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Вебсайт: echoeshq.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Echoes» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Вимірюйте та повідомляйте про інженерну діяльність. Розкрийте весь потенціал своєї команди за допомогою автоматизованої статистики. Спілкуйтеся про бізнес-цінність інженерних зусиль. Echoes надає інженерним лідерам бачення того, як узгоджено інженерні зусилля з бізнес-цілями та чи справді їхні поставки мають вплив на бізнес.

Вебсайт: echoeshq.com

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