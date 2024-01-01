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Echo AI

Echo AI

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Вебсайт: echoai.com

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Echo AI (раніше відомий як Pathlight) змінює те, як організації взаємодіють зі своїми клієнтами за допомогою своєї революційної платформи Conversation Intelligence. Використовуючи розширений генеративний штучний інтелект, Echo AI автономно обробляє мільйони взаємодій з клієнтами, дозволяючи компаніям діяти на основі аналітичних даних і розуміння в реальному часі. Це дає змогу не лише командам, які працюють із клієнтами, а й цілим організаціям розуміти кожну взаємодію з клієнтом і реагувати на неї. Найкращі компанії найбільше орієнтовані на клієнта. Це завжди було правдою. Основна причина, чому стартапи можуть бути такими руйнівними, полягає в тому, що вони ближче до клієнта та можуть швидше реагувати на його мінливі потреби. Однак із зростанням бізнесу виникає парадокс. Чим більше клієнтів він отримує, тим важче стає щиро вислухати кожного з них. Чим менше компанія прислухається, тим більше вона хитається. Невдовзі їхнє місце займає новий, більш орієнтований на клієнта конкурент. Ваші клієнти щодня говорять вам, чого вони хочуть. Це прямо перед вами: у дзвінках і чатах, в опитуваннях і оглядах. Відповіді на кожне ваше запитання на мільйон доларів просто ховаються на виду. Досі на ці відповіді було неможливо знайти. Зрештою, жодна людина чи команда не може фізично проаналізувати кожну взаємодію з клієнтом. Поява генеративного ШІ все змінила. Ми створили Echo AI, тому що побачили, що нарешті існує технологія для вирішення цієї проблеми. Наша місія полягає в тому, щоб ви могли бути безмежно орієнтованими на клієнта, незалежно від того, чи є у вас 10 чи 10 мільйонів клієнтів. Ми створили Echo AI з нуля, щоб використовувати можливості штучного інтелекту, щоб ви могли слухати, вчитися та реагувати на кожного клієнта так само уважно, як це було на початку. Подібно до персональних комп’ютерів, це вид людського розширення, яке може прийти лише завдяки технологічному прориву, і це здатність, яка зараз доступна. Як засновник стартапу ви можете спілкуватися з кожним клієнтом. Echo AI дозволяє керівникам Fortune 500 робити те саме. Уявіть, що ви приймаєте кожне рішення, ґрунтуючись на впевненості, що знаєте, чого хочуть мільйони клієнтів.

Категорії:

Business
Інше маркетингове програмне забезпечення

Вебсайт: echoai.com

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elink.io

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Short.io

short.io

Revue

Revue

getrevue.co

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

GummySearch

GummySearch

gummysearch.com

Radio.co

Radio.co

radio.co

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

ShareASale

ShareASale

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Intellifluence

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