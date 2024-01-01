eBook Chessvision

Chessvision.ai eBook Reader — це інноваційний інструмент, який використовує штучний інтелект для покращення функціональності шахових електронних книг. Ця інтерактивна програма для читання електронних книг дозволяє користувачам вивести навчання шахів на наступний рівень, зробивши свої книги з шахів інтерактивними. Він підтримує такі популярні формати, як PDF, EPUB і DJVU. Користуватися цим інструментом просто, але потужно. Користувачі можуть відкрити будь-яку шахову книгу у форматі PDF, EPUB або DJVU і дозволити читачеві обробити її. Після завершення обробки користувачі можуть двічі клацнути будь-яку шахову діаграму, щоб відкрити її для аналізу. Електронна книга обробляється лише один раз, тобто наступні відкриття готові до використання без додаткової обробки. На відміну від інших платформ, Chessvision.ai не покращує електронні книги про шахи вручну та не продає їх за преміальними цінами. Натомість він використовує комп’ютерний зір і штучний інтелект, щоб зробити будь-яку існуючу шахову книгу інтерактивною. Цей підхід дозволяє користувачам отримати доступ до повної потужності своїх шахових електронних книг без необхідності купувати нові версії. Користувачі високо оцінили Chessvision.ai eBook Reader за його ефективність у вивченні шахових книг. Завдяки таким функціям, як сканування позицій, додавання коментарів, пошук позицій в онлайн-базах даних і аналіз за допомогою механізму, цей інструмент підходить для гравців усіх рівнів, які зацікавлені у вивченні та вдосконаленні своїх шахових навичок. Читач був описаний як змінник гри у світі шахових інструментів. Ця відзначена нагородами програма, яка отримала нагороду «Найкращий шаховий стартап 2020» на конференції Chesstech2020, пропонує як безкоштовну пробну версію, так і плани членства. Рідер розроблено Павлом Качпрзаком, засновником chessvision.ai, який має досвід створення інноваційних інструментів для шахової спільноти.

Вебсайт: chessvision.ai

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