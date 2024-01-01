Альтернативи - EBizCharge
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — американська фінансова компанія, яка надає онлайн-переказ грошей, послуги цифрових платежів і забезпечує клієнтів оборотним капіталом.
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...
Skrill
skrill.com
Здійснюйте швидкі та безпечні платежі та міжнародні грошові перекази. Від ставок і торгівлі до покупок і ігор, Skrill спрощує управління вашими грошима.
Razorpay
razorpay.com
Шлюз онлайн-платежів для Індії з найкращим у своєму класі API, процедурою інтеграції, надійним захистом і потужною інформаційною панеллю
Neteller
neteller.com
Зареєструйте безкоштовний обліковий запис NETELLER для швидшого та безпечнішого способу надсилати та отримувати гроші онлайн. Відкрийте для себе наш відзначений нагородами електронний гаманець сьогодні.
GoCardless
gocardless.com
Інформаційна панель GoCardless – це місце, де ви керуватимете клієнтами, налаштовуватимете плани та отримуватимете платежі прямим дебетом.
Mollie
mollie.com
Почніть розвивати свій бізнес із Mollie Payments: ✓ Приймайте платежі за 15 хвилин ✓ Чесна ціна ✓ Усі провідні методи оплати. Отримайте гроші зараз »
Xendit
xendit.co
Легко приймайте та надсилайте платежі. Xendit є провідним платіжним шлюзом для Індонезії, Філіппін і Південно-Східної Азії. Завдяки єдиній інтеграції ваш бізнес зможе приймати платежі в Індонезії та на Філіппінах. Кредитні та дебетові картки, електронні гаманці, банківський переказ тощо.
WePay
wepay.com
WePay – це постачальник послуг онлайн-платежів зі Сполучених Штатів, який надає інтегроване та настроюване платіжне рішення через свої API для компаній-платформ, таких як краудфандингові сайти, торгові майданчики та компанії, що займаються програмним забезпеченням для малого бізнесу. Він пропонує па...
PaySimple
paysimple.com
Увійдіть у свій обліковий запис PaySimple. Немає облікового запису? Зареєструйтеся, щоб почати приймати платежі онлайн, автоматизувати виставлення рахунків і рахунків-фактур і створити безпечну базу даних клієнтів.
Poynt
poynt.com
Poynt від GoDaddy: ваше універсальне платіжне рішення Omnicommerce. Poynt — це платформа для підключеної торгівлі, включно з обладнанням, програмним забезпеченням і додатками, яка надає торговцям технологію для трансформації свого бізнесу.
Cashfree
cashfree.com
Платежі для цифрової Індії. Найшвидший і найпростіший спосіб збирати платежі та здійснювати виплати для підприємств, що розвиваються
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com допомагає вашому бізнесу пропонувати більше методів оплати та валют більшій кількості клієнтів. Найкраща у своєму класі система кредитної картки та альтернативний платіжний шлюз.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla – це компанія електронної комерції, яка працює лише в США і надає систему онлайн-платежів і мережу мобільних платежів.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
Trustly Personal
trustly.com
Безпроблемні банківські платежі. Простіший і безпечніший спосіб оплати. Здійснюйте або отримуйте онлайн-платежі безпосередньо зі свого банківського рахунку. Просто миттєво ввійдіть у свій банк із сайту/додатка продавця. Немає програми для завантаження, введення вручну та створення облікового запису...
Adyen
adyen.com
Наскрізні платежі, дані та управління фінансами в одному рішенні. Зустрічайте платформу фінансових технологій, яка допоможе вам швидше реалізувати свої амбіції.
PayDo
paydo.com
PayDo є EMI, що регулюється Великобританією, і MSB з ліцензією в Канаді. Ми надаємо мультивалютний IBAN, обробку в усьому світі, рішення Merchant, масові виплати та випуск корпоративних карток в одному бізнес-акаунті, одній інформаційній панелі, одній угоді та одному API. Отримайте доступ до глобаль...
Ezidebit
ezidebit.com
Ezidebit спрощує життя тисячам компаній в Австралії та Новій Зеландії. Наші спрощені платіжні рішення можна швидко й легко інтегрувати з провідним бізнес-програмним забезпеченням, щоб гарантувати, що ви отримуватимете гроші вчасно та покращуватимете свій грошовий потік.
EBANX
ebanx.com
EBANX — платіжний постачальник, орієнтований на Латинську Америку. Компанія пропонує найпопулярніші та відповідні місцеві методи оплати для восьми країн для транскордонних компаній, які можуть продавати як місцева електронна комерція.
Cardknox
cardknox.com
Cardknox — це провідний багатоканальний платіжний шлюз для розробників, який можна легко інтегрувати з POS-системами, програмним забезпеченням ERP, електронною комерцією, роздрібною торгівлею без нагляду та мобільними платформами. Ми пропонуємо гнучкі платіжні рішення, щедрий розподіл доходу, бездог...
Trustpair
trustpair.com
Trustpair є провідною платформою для запобігання платіжному шахрайству для великих компаній у всьому світі. З 2017 року Trustpair допомагає фінансовим командам захистити весь процес P2P завдяки автоматизації. Рішення пропонує інтуїтивно зрозуміле управління ризиками та безпосередньо інтегрується з і...
PayTrace
paytrace.net
Ми є експертами з оплати B2B. Спеціалізуючись на скороченні витрат, автоматизації платежів і ефективності, PayTrace полегшує прийом платежів. Ми надаємо рішення для обробки платежів, дебіторської заборгованості, оптимізації обміну та автоматизації платежів, побудовані на надійній основі нашого платі...
Tazapay
tazapay.com
Ми — Tazapay, сінгапурський фінтех-стартап, який дозволяє компаніям безперешкодно здійснювати транскордонні платежі. Ми надаємо рішення для оформлення замовлення, платіжного посилання та депонування, щоб спростити міжнародні транзакції та допомогти зменшити ризик як для покупців, так і для продавців...
FasterPay
fasterpay.com
FasterPay – все в одній платформі для керування надходженнями, виведеннями та платежами.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадська фінтех-компанія, яка прискорює бізнес клієнтів у всьому світі. Модульна, гнучка та масштабована технологія Nuvei дозволяє провідним компаніям приймати платежі наступного покоління, пропонувати всі варіанти виплат і користуватися перевагами емісії карток, ...
Cardinity
cardinity.com
Cardinity — це платіжний процесор для компаній по всій Європі. Покращуйте свій бізнес, приймаючи платежі кредитними та дебетовими картками з усього світу. Ми є ліцензованою платіжною установою, що діє в Європейському Союзі. Зареєстровано у VISA Europe і є головним членом MasterCard International для...
Shift4
shift4.com
Shift4 (NYSE: FOUR) сміливо переосмислює комерцію, спрощуючи складні платіжні екосистеми по всьому світу. Будучи лідером у сфері комерційних технологій, Shift4 щорічно забезпечує мільярди транзакцій для сотень тисяч підприємств практично в кожній галузі.
MONEI
monei.com
Рішення платіжного шлюзу MONEI є вибором багатьох європейських компаній електронної комерції. Його архітектура перемогла в програмі Amazon AWS Startup Architecture of the Year (Іберійський регіон). MONEI спрощує цифрові платежі, щоб онлайн-бізнеси могли приймати всі основні та альтернативні методи о...
PayJunction
payjunction.com
PayJunction — це місце, де люди й технології об’єднуються для здійснення транзакцій. Заснована в 2000 році, компанія часто руйнувала індустрію обробки платежів завдяки підходу, який поєднує в собі постійні інновації, захист інтересів клієнтів і прозоре й етичне ціноутворення. PayJunction обробляє по...