Альтернативи - EBizCharge

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer — американська фінансова компанія, яка надає онлайн-переказ грошей, послуги цифрових платежів і забезпечує клієнтів оборотним капіталом.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...

Skrill

Skrill

skrill.com

Здійснюйте швидкі та безпечні платежі та міжнародні грошові перекази. Від ставок і торгівлі до покупок і ігор, Skrill спрощує управління вашими грошима.

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Шлюз онлайн-платежів для Індії з найкращим у своєму класі API, процедурою інтеграції, надійним захистом і потужною інформаційною панеллю

Neteller

Neteller

neteller.com

Зареєструйте безкоштовний обліковий запис NETELLER для швидшого та безпечнішого способу надсилати та отримувати гроші онлайн. Відкрийте для себе наш відзначений нагородами електронний гаманець сьогодні.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Інформаційна панель GoCardless – це місце, де ви керуватимете клієнтами, налаштовуватимете плани та отримуватимете платежі прямим дебетом.

Mollie

Mollie

mollie.com

Почніть розвивати свій бізнес із Mollie Payments: ✓ Приймайте платежі за 15 хвилин ✓ Чесна ціна ✓ Усі провідні методи оплати. Отримайте гроші зараз »

Xendit

Xendit

xendit.co

Легко приймайте та надсилайте платежі. Xendit є провідним платіжним шлюзом для Індонезії, Філіппін і Південно-Східної Азії. Завдяки єдиній інтеграції ваш бізнес зможе приймати платежі в Індонезії та на Філіппінах. Кредитні та дебетові картки, електронні гаманці, банківський переказ тощо.

WePay

WePay

wepay.com

WePay – це постачальник послуг онлайн-платежів зі Сполучених Штатів, який надає інтегроване та настроюване платіжне рішення через свої API для компаній-платформ, таких як краудфандингові сайти, торгові майданчики та компанії, що займаються програмним забезпеченням для малого бізнесу. Він пропонує па...

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

Увійдіть у свій обліковий запис PaySimple. Немає облікового запису? Зареєструйтеся, щоб почати приймати платежі онлайн, автоматизувати виставлення рахунків і рахунків-фактур і створити безпечну базу даних клієнтів.

Poynt

Poynt

poynt.com

Poynt від GoDaddy: ваше універсальне платіжне рішення Omnicommerce. Poynt — це платформа для підключеної торгівлі, включно з обладнанням, програмним забезпеченням і додатками, яка надає торговцям технологію для трансформації свого бізнесу.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Платежі для цифрової Індії. Найшвидший і найпростіший спосіб збирати платежі та здійснювати виплати для підприємств, що розвиваються

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com допомагає вашому бізнесу пропонувати більше методів оплати та валют більшій кількості клієнтів. Найкраща у своєму класі система кредитної картки та альтернативний платіжний шлюз.

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla – це компанія електронної комерції, яка працює лише в США і надає систему онлайн-платежів і мережу мобільних платежів.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.

Trustly Personal

Trustly Personal

trustly.com

Безпроблемні банківські платежі. Простіший і безпечніший спосіб оплати. Здійснюйте або отримуйте онлайн-платежі безпосередньо зі свого банківського рахунку. Просто миттєво ввійдіть у свій банк із сайту/додатка продавця. Немає програми для завантаження, введення вручну та створення облікового запису...

Adyen

Adyen

adyen.com

Наскрізні платежі, дані та управління фінансами в одному рішенні. Зустрічайте платформу фінансових технологій, яка допоможе вам швидше реалізувати свої амбіції.

PayDo

PayDo

paydo.com

PayDo є EMI, що регулюється Великобританією, і MSB з ліцензією в Канаді. Ми надаємо мультивалютний IBAN, обробку в усьому світі, рішення Merchant, масові виплати та випуск корпоративних карток в одному бізнес-акаунті, одній інформаційній панелі, одній угоді та одному API. Отримайте доступ до глобаль...

Ezidebit

Ezidebit

ezidebit.com

Ezidebit спрощує життя тисячам компаній в Австралії та Новій Зеландії. Наші спрощені платіжні рішення можна швидко й легко інтегрувати з провідним бізнес-програмним забезпеченням, щоб гарантувати, що ви отримуватимете гроші вчасно та покращуватимете свій грошовий потік.

EBANX

EBANX

ebanx.com

EBANX — платіжний постачальник, орієнтований на Латинську Америку. Компанія пропонує найпопулярніші та відповідні місцеві методи оплати для восьми країн для транскордонних компаній, які можуть продавати як місцева електронна комерція.

Cardknox

Cardknox

cardknox.com

Cardknox — це провідний багатоканальний платіжний шлюз для розробників, який можна легко інтегрувати з POS-системами, програмним забезпеченням ERP, електронною комерцією, роздрібною торгівлею без нагляду та мобільними платформами. Ми пропонуємо гнучкі платіжні рішення, щедрий розподіл доходу, бездог...

Trustpair

Trustpair

trustpair.com

Trustpair є провідною платформою для запобігання платіжному шахрайству для великих компаній у всьому світі. З 2017 року Trustpair допомагає фінансовим командам захистити весь процес P2P завдяки автоматизації. Рішення пропонує інтуїтивно зрозуміле управління ризиками та безпосередньо інтегрується з і...

PayTrace

PayTrace

paytrace.net

Ми є експертами з оплати B2B. Спеціалізуючись на скороченні витрат, автоматизації платежів і ефективності, PayTrace полегшує прийом платежів. Ми надаємо рішення для обробки платежів, дебіторської заборгованості, оптимізації обміну та автоматизації платежів, побудовані на надійній основі нашого платі...

Tazapay

Tazapay

tazapay.com

Ми — Tazapay, сінгапурський фінтех-стартап, який дозволяє компаніям безперешкодно здійснювати транскордонні платежі. Ми надаємо рішення для оформлення замовлення, платіжного посилання та депонування, щоб спростити міжнародні транзакції та допомогти зменшити ризик як для покупців, так і для продавців...

FasterPay

FasterPay

fasterpay.com

FasterPay – все в одній платформі для керування надходженнями, виведеннями та платежами.

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадська фінтех-компанія, яка прискорює бізнес клієнтів у всьому світі. Модульна, гнучка та масштабована технологія Nuvei дозволяє провідним компаніям приймати платежі наступного покоління, пропонувати всі варіанти виплат і користуватися перевагами емісії карток, ...

Cardinity

Cardinity

cardinity.com

Cardinity — це платіжний процесор для компаній по всій Європі. Покращуйте свій бізнес, приймаючи платежі кредитними та дебетовими картками з усього світу. Ми є ліцензованою платіжною установою, що діє в Європейському Союзі. Зареєстровано у VISA Europe і є головним членом MasterCard International для...

Shift4

Shift4

shift4.com

Shift4 (NYSE: FOUR) сміливо переосмислює комерцію, спрощуючи складні платіжні екосистеми по всьому світу. Будучи лідером у сфері комерційних технологій, Shift4 щорічно забезпечує мільярди транзакцій для сотень тисяч підприємств практично в кожній галузі.

MONEI

MONEI

monei.com

Рішення платіжного шлюзу MONEI є вибором багатьох європейських компаній електронної комерції. Його архітектура перемогла в програмі Amazon AWS Startup Architecture of the Year (Іберійський регіон). MONEI спрощує цифрові платежі, щоб онлайн-бізнеси могли приймати всі основні та альтернативні методи о...

PayJunction

PayJunction

payjunction.com

PayJunction — це місце, де люди й технології об’єднуються для здійснення транзакцій. Заснована в 2000 році, компанія часто руйнувала індустрію обробки платежів завдяки підходу, який поєднує в собі постійні інновації, захист інтересів клієнтів і прозоре й етичне ціноутворення. PayJunction обробляє по...

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