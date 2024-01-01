Ebby.co — це програма транскрипції з підтримкою штучного інтелекту, призначена для перетворення аудіо та відео в текст. Завдяки понад 100 розпізнаним мовам і діалектам інструмент може автоматично генерувати субтитри для відео. Ebby.co забезпечує конфіденційність і безпеку своїх операцій, уможливлюючи конфіденційну транскрипцію. Оснащена зручним онлайн-редактором, платформа дозволяє користувачам переглядати, редагувати та налаштовувати свої транскрипції за потреби. Стенограми можна експортувати в різні формати, включаючи Word, PDF, CSV, VTT і SRT. Інструмент також пропонує функції для спільної роботи, дозволяючи ділитися стенограмами як лише для читання, так і з дозволами на редагування для командної співпраці. Крім того, Ebby.co забезпечує автоматичне маркування динаміків і підтримує широкий спектр аудіо- та відеоформатів (mp3, mp4, wav, m4a, mov, 3gp, avi, aac, wma, wmv тощо), перетворюючи їх у текст. . Платформа отримала позитивні відгуки за швидку обробку, високу якість транскрипції та прозоре ціноутворення. Він особливо підходить для транскрибування інтерв’ю, подкастів, зустрічей і телефонних дзвінків.

Вебсайт: ebby.co

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