Альтернативи - Easyflow

MyDash

mydash.ai

DASH — ЦЕ ЛЕГКА ІНФОРМАЦІЙНА ПАНЕЛЬ З ПОВНИМ ПОСЛУГОМ, ЩО ДОПОМАГАЄ ВІДПОВІДАЛЬНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ШВИДШЕ ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ, ЗРОБИВШИ КРИТИЧНІ ДАНІ ДОСТУПНІШИМИ, ЯК КОЛИ БУДЬ-ЛИ. Безкоштовна інформаційна панель, роз’єми та візуалізація Бізнес-аналітика є важливою та дорогою. Але це не обов’язково. Ми ст...