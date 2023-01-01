Альтернативи - EasyContent
Blogely
blogely.com
Blogely — це всебічні дослідження, безперебійний досвід написання, всеохоплююча організація повного вмісту, проста пошукова оптимізація на сторінці для нетехніків, зручний доступ до сканера плагіату та, звичайно, легка публікація на CMS (WordPress, Ghost, Medium, тощо) платформи. Це допомагає блогер...
Re4m
re4m.io
Re4m — це хмарна креативна платформа, яка дозволяє командам брендів, дизайнерам і місцевим маркетологам планувати, створювати та публікувати надихаючий, ефективний контент і креативні кампанії в масштабі. Створений командою досвідчених маркетологів, Re4m спрощує відключені та громіздкі творчі процес...
Fugo
fugo.ai
Fugo — це інтелектуальне хмарне програмне забезпечення для керування вмістом Digital Signage (CMS), яке дає змогу компаніям будь-якого розміру легко дистанційно керувати вмістом для малих і великих екранних мереж. Завдяки сучасному та зручному інтерфейсу користувача легко керувати 1 або 100 екранами...