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Dongfang.com — це широкомасштабний веб-сайт із комплексними послугами, створений спільно 10 великими ЗМІ та пов’язаними підприємствами в Шанхаї. Він був заснований 28 травня 2000 року. Це важливе онлайн-медіа в Шанхаї.

Вебсайт: eastday.com

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