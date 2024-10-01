Альтернативи - Earth Class Mail
Anytime Mailbox
anytimemailbox.com
Переглядайте та керуйте своєю поштовою поштою онлайн за допомогою віртуальної поштової скриньки. Віртуальна поштова скринька дозволяє вам керувати поштою та пакетами на ходу зі свого телефону, тож ви можете читати важливу пошту, пересилати пакунки, подрібнювати й утилізувати поштові відправлення та...
iPostal1
ipostal1.com
iPostal1 — це служба цифрових поштових скриньок №1 у світі. Виберіть поштову адресу для ділового чи особистого використання із сотень справжніх вуличних адрес у США та інших країнах, починаючи від 9,99 доларів США на місяць. Отримайте власну цифрову поштову скриньку, щоб переглядати свою пошту та па...
VirtualPostMail
virtualpostmail.com
З нашою віртуальною поштовою скринькою ваша фізична пошта доступна для вас в обліковому записі онлайн, подібному до електронної пошти. Крім того, віртуальна поштова скринька пропонує ряд інших поштових послуг, зокрема: 1. Сповіщення електронною поштою в реальному часі. 2. Онлайн перегляд пошти. 3. В...
Thatch
trythatch.com
Віртуальна поштова скринька на основі AI. З легкістю масштабуйте свою Snail Mail. Наші захищені поштові центри миттєво відкривають, сканують і підсумовують вашу пошту.
US Global Mail
usglobalmail.com
US Global Mail пропонує віртуальну адресу та оцифровує вашу паперову пошту вже сьогодні. Ми надаємо онлайн-рішення для корпоративної пошти та віртуальних поштових скриньок.
PostScanMail
postscanmail.com
PostScan Mail пропонує віртуальні поштові скриньки та служби пересилання листів. Керуйте своєю поштою та отримуйте доступ до неї в Інтернеті будь-коли та з будь-якого місця. Ідеально підходить для бізнесу та мандрівників.