E-junkie

E-junkie

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Вебсайт: e-junkie.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

E-junkie надає кошик для покупок і кнопки «Купити зараз», щоб ви могли продавати завантаження та матеріальні товари на своєму веб-сайті, eBay, MySpace, Google Base, CraigsList та інших веб-сайтах за допомогою PayPal Standard, PayPal Pro, Google Checkout, Authorize.Net, TrialPay, ClickBank і 2CheckOut. Для продавців, які продають завантаження, ми автоматизуємо та захищаємо цифрову доставку файлів і кодів. Якщо ви продаєте матеріальні товари, ми автоматизуємо розрахунок доставки та управління запасами. Наш кошик має вбудований калькулятор податку з продажу, ПДВ, вартості упаковки та доставки. Ви можете продавати електронні книги, продавати треки та альбоми mp3, продавати програмне забезпечення, значки, шрифти, ілюстрації, телефонні картки, квитки на події, компакт-диски, плакати, книги, футболки та майже все інше, що ви хочете продати. E-junkie не має обмежень на транзакції, пропускної спроможності, плати за налаштування та комісії за транзакції.

Вебсайт: e-junkie.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «E-junkie». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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