E-junkie надає кошик для покупок і кнопки «Купити зараз», щоб ви могли продавати завантаження та матеріальні товари на своєму веб-сайті, eBay, MySpace, Google Base, CraigsList та інших веб-сайтах за допомогою PayPal Standard, PayPal Pro, Google Checkout, Authorize.Net, TrialPay, ClickBank і 2CheckOut. Для продавців, які продають завантаження, ми автоматизуємо та захищаємо цифрову доставку файлів і кодів. Якщо ви продаєте матеріальні товари, ми автоматизуємо розрахунок доставки та управління запасами. Наш кошик має вбудований калькулятор податку з продажу, ПДВ, вартості упаковки та доставки. Ви можете продавати електронні книги, продавати треки та альбоми mp3, продавати програмне забезпечення, значки, шрифти, ілюстрації, телефонні картки, квитки на події, компакт-диски, плакати, книги, футболки та майже все інше, що ви хочете продати. E-junkie не має обмежень на транзакції, пропускної спроможності, плати за налаштування та комісії за транзакції.

Вебсайт: e-junkie.com

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