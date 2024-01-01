Альтернативи - DYNO Mapper

Excalidraw

Excalidraw

excalidraw.com

Excalidraw — це віртуальний інструмент для спільної роботи на білій дошці, який дозволяє легко малювати діаграми, схожі на намальовані від руки.

Whimsical

Whimsical

whimsical.com

Спілкуйтеся візуально зі швидкістю думки – спільні блок-схеми, каркаси, наліпки та інтелектуальні карти.

Miro

Miro

miro.com

Miro — це онлайн-платформа для спільної дошки, яка дозволяє розподіленим командам ефективно працювати разом, від мозкового штурму за допомогою цифрових наліпок до планування та керування гнучкими робочими процесами.

Excalidraw+

Excalidraw+

excalidraw.com

Excalidraw — це віртуальний інструмент для спільної роботи на білій дошці, який дозволяє легко малювати діаграми, схожі на намальовані від руки. У Excalidraw+, незалежно від того, чи є ви компанією, чи фізичною особою, ви можете створити робочий простір, де ви зможете керувати всіма створеними малю...

diagrams.net

diagrams.net

diagrams.net

diagrams.net — це програмне забезпечення для створення діаграм з відкритим вихідним кодом, онлайнове, настільне та контейнерне. Раніше draw.io

Lucid

Lucid

lucid.app

Lucid — це єдиний візуальний пакет для співпраці, який дає командам можливість переходити від уявлення майбутнього до його побудови.

Moqups

Moqups

moqups.com

Moqups — це оптимізована та інтуїтивно зрозуміла веб-програма, яка допомагає створювати каркаси, макети, діаграми та прототипи та співпрацювати над ними для будь-якого типу проекту.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

Створюйте діаграми UML, блок-схеми, каркаси тощо. Наше безкоштовне програмне забезпечення для діаграм та онлайн-інструменти для діаграм покращують співпрацю та спілкування.

Creately

Creately

creately.com

Програмне забезпечення для візуального робочого простору для спільної роботи над мозковим штурмом, плануванням, виконанням і аналізом проектів. Співпраця в реальному часі, нескінченне полотно та потужні можливості створення діаграм.

Wondershare EdrawMax

Wondershare EdrawMax

edrawmax.com

EdrawMax — це універсальний інструмент для створення діаграм, який може створювати понад 280 типів діаграм, таких як блок-схеми, організаційні діаграми, інфографіка, діаграми Ганта, p&id тощо.

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

Простий і потужний редактор блок-схем.

Sketch Web

Sketch Web

sketch.com

Sketch — це універсальна платформа для цифрового дизайну — із інструментами для спільного проектування, створенням прототипів і передачею розробників. Почніть роботу безкоштовно.

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix — це онлайн-дошка для спільної роботи, яка об’єднує різні інструменти для підвищення ефективності команди та вільної уяви команди

Cloudcraft

Cloudcraft

cloudcraft.co

Візуалізуйте своє середовище AWS у вигляді діаграм ізометричної архітектури. З’єднайте блоки для EC2, ELB, RDS тощо. Підключіть своє живе середовище AWS.

Zen Flowchart

Zen Flowchart

zenflowchart.com

Найпростіший редактор блок-схем. Створюйте блок-схеми кількома кліками за допомогою Zen Flowchart, найпростішого інструменту для створення блок-схем.

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

Програмне забезпечення для онлайн-схем для створення та безпечного обміну блок-схемами, каркасами, UML-моделями, мережевими діаграмами тощо. Більше 2,5 мільйонів користувачів. Почніть з безкоштовного облікового запису!

ProcessOn

ProcessOn

processon.com

Безкоштовна онлайн-схема Mind Map Професійний і потужний інструмент для малювання, який підтримує онлайн-співпрацю в режимі реального часу між кількома людьми та може використовуватися для малювання різноманітної графіки, наприклад діаграм прототипів, UML, BPMN та діаграм топології мережі.

Widget Board

Widget Board

widget-board.com

Дошка віджетів — це інструмент для підвищення продуктивності, який дозволяє створювати власні дошки з вашими улюбленими віджетами, такими як завдання, нотатки, медіа, дата й час, погода, календар і багато іншого!

Aha!

Aha!

aha.io

Увійдіть у свій Aha! робочий простір. У вас ще немає облікового запису? Підпишіться на безкоштовну 30-денну пробну версію програмного забезпечення №1 у світі для створення дорожньої карти.

Kumu

Kumu

kumu.io

Зрозумійте свій безладний світ. Kumu дозволяє легко організовувати складні дані у карти взаємозв’язків, на які приємно дивитися та користуватися якими.

IcePanel

IcePanel

icepanel.io

IcePanel — це інструмент SaaS для технічних команд, які можуть співпрацювати над розробкою архітектури програмного забезпечення. Ми використовуємо візуальний підхід, пов’язаний із ресурсами в реальному світі, призначений для технічних і нетехнічних людей.

FlowMapp

FlowMapp

flowmapp.com

Проста та потужна візуальна платформа UX. Створюйте карти сайту, потоки користувачів і каркаси, щоб забезпечити ефективніше планування UX і веб-розробку. FlowMapp дозволяє командам планувати та розробляти цифровий досвід разом, у режимі реального часу та в одному місці ⚙️ Як користуватися FlowMapp? ...

StoriesOnBoard

StoriesOnBoard

storiesonboard.com

Інструмент управління продуктами та ідеями для гнучких проектів. Двостороння інтеграція Trello, JIRA, GitHub, Pivotal Tracker у реальному часі. Спробуйте StoriesOnBoard безкоштовно.

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Сила вашої організації полягає в ваших співробітниках і відносинах, які вони формують. Використовуйте Pingboard, щоб знову підключити своїх людей.

Allo

Allo

allo.io

Зустрічайте свій перший віддалений робочий простір. Отримайте всіх на одній сторінці, буквально. Попрощайтеся з нудним текстовим спілкуванням. Спробуйте спілкування, вдосконалене — Більш інтерактивне, захоплююче та веселе. Новий спосіб співпраці з командою. Дошка, відеоконференції, документація та ...

Samepage

Samepage

samepage.io

Увійдіть на Samepage і співпрацюйте зі своєю командою в реальному часі. Спілкуйтеся в чаті, діліться файлами, призначайте завдання, керуйте проектами та багато іншого.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite дозволяє легко створювати професійно виглядаючі креслення на iPad, планшеті Android або пристрої з ОС Windows за лічені хвилини, а потім автоматично генерувати зліт, розраховувати вартість і маржу та навіть створювати виграшну пропозицію на основі цих креслень, працюючи над сайт роботи або б...

CardBoardIt

CardBoardIt

cardboardit.com

CardBoard — це простий інструмент для відображення історій користувача. Цифрові листи спрощують співпрацю над дизайном і розробкою віддалених команд. Поділіться розповіддю користувача, яка дійсно об’єднує продукт. Потім візуалізуйте функціональну роботу, синхронізуючи дошки з Jira, Trello, Azure Dev...

Custellence

Custellence

custellence.com

Ми віримо, що емпатія є найважливішою конкурентною перевагою будь-якої організації. Місія Custellence полягає в тому, щоб забезпечити більшу емпатію в організаціях, пропонуючи найкращий інструмент для створення змін, орієнтованих на клієнта. Custellence — це найпростіший у використанні інструмент ка...

Rarchy

Rarchy

rarchy.com

Rarchy пропонує набір інструментів для планування веб-сайтів, включаючи візуальні карти сайту та потоки користувачів, розроблені для агентств і команд. Основним продуктом є наш безкоштовний редактор візуальних карт сайту, який дозволяє вам створювати карту сайту з нуля або імпортувати наявні сторінк...

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