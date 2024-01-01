Альтернативи - DYNO Mapper
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw — це віртуальний інструмент для спільної роботи на білій дошці, який дозволяє легко малювати діаграми, схожі на намальовані від руки.
Whimsical
whimsical.com
Спілкуйтеся візуально зі швидкістю думки – спільні блок-схеми, каркаси, наліпки та інтелектуальні карти.
Miro
miro.com
Miro — це онлайн-платформа для спільної дошки, яка дозволяє розподіленим командам ефективно працювати разом, від мозкового штурму за допомогою цифрових наліпок до планування та керування гнучкими робочими процесами.
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw — це віртуальний інструмент для спільної роботи на білій дошці, який дозволяє легко малювати діаграми, схожі на намальовані від руки. У Excalidraw+, незалежно від того, чи є ви компанією, чи фізичною особою, ви можете створити робочий простір, де ви зможете керувати всіма створеними малю...
diagrams.net
diagrams.net
diagrams.net — це програмне забезпечення для створення діаграм з відкритим вихідним кодом, онлайнове, настільне та контейнерне. Раніше draw.io
Lucid
lucid.app
Lucid — це єдиний візуальний пакет для співпраці, який дає командам можливість переходити від уявлення майбутнього до його побудови.
Moqups
moqups.com
Moqups — це оптимізована та інтуїтивно зрозуміла веб-програма, яка допомагає створювати каркаси, макети, діаграми та прототипи та співпрацювати над ними для будь-якого типу проекту.
Gliffy
gliffy.com
Створюйте діаграми UML, блок-схеми, каркаси тощо. Наше безкоштовне програмне забезпечення для діаграм та онлайн-інструменти для діаграм покращують співпрацю та спілкування.
Creately
creately.com
Програмне забезпечення для візуального робочого простору для спільної роботи над мозковим штурмом, плануванням, виконанням і аналізом проектів. Співпраця в реальному часі, нескінченне полотно та потужні можливості створення діаграм.
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
EdrawMax — це універсальний інструмент для створення діаграм, який може створювати понад 280 типів діаграм, таких як блок-схеми, організаційні діаграми, інфографіка, діаграми Ганта, p&id тощо.
SmartDraw
smartdraw.com
Простий і потужний редактор блок-схем.
Sketch Web
sketch.com
Sketch — це універсальна платформа для цифрового дизайну — із інструментами для спільного проектування, створенням прототипів і передачею розробників. Почніть роботу безкоштовно.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — це онлайн-дошка для спільної роботи, яка об’єднує різні інструменти для підвищення ефективності команди та вільної уяви команди
Cloudcraft
cloudcraft.co
Візуалізуйте своє середовище AWS у вигляді діаграм ізометричної архітектури. З’єднайте блоки для EC2, ELB, RDS тощо. Підключіть своє живе середовище AWS.
Zen Flowchart
zenflowchart.com
Найпростіший редактор блок-схем. Створюйте блок-схеми кількома кліками за допомогою Zen Flowchart, найпростішого інструменту для створення блок-схем.
Cacoo
cacoo.com
Програмне забезпечення для онлайн-схем для створення та безпечного обміну блок-схемами, каркасами, UML-моделями, мережевими діаграмами тощо. Більше 2,5 мільйонів користувачів. Почніть з безкоштовного облікового запису!
ProcessOn
processon.com
Безкоштовна онлайн-схема Mind Map Професійний і потужний інструмент для малювання, який підтримує онлайн-співпрацю в режимі реального часу між кількома людьми та може використовуватися для малювання різноманітної графіки, наприклад діаграм прототипів, UML, BPMN та діаграм топології мережі.
Widget Board
widget-board.com
Дошка віджетів — це інструмент для підвищення продуктивності, який дозволяє створювати власні дошки з вашими улюбленими віджетами, такими як завдання, нотатки, медіа, дата й час, погода, календар і багато іншого!
Aha!
aha.io
Увійдіть у свій Aha! робочий простір. У вас ще немає облікового запису? Підпишіться на безкоштовну 30-денну пробну версію програмного забезпечення №1 у світі для створення дорожньої карти.
Kumu
kumu.io
Зрозумійте свій безладний світ. Kumu дозволяє легко організовувати складні дані у карти взаємозв’язків, на які приємно дивитися та користуватися якими.
IcePanel
icepanel.io
IcePanel — це інструмент SaaS для технічних команд, які можуть співпрацювати над розробкою архітектури програмного забезпечення. Ми використовуємо візуальний підхід, пов’язаний із ресурсами в реальному світі, призначений для технічних і нетехнічних людей.
FlowMapp
flowmapp.com
Проста та потужна візуальна платформа UX. Створюйте карти сайту, потоки користувачів і каркаси, щоб забезпечити ефективніше планування UX і веб-розробку. FlowMapp дозволяє командам планувати та розробляти цифровий досвід разом, у режимі реального часу та в одному місці ⚙️ Як користуватися FlowMapp? ...
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
Інструмент управління продуктами та ідеями для гнучких проектів. Двостороння інтеграція Trello, JIRA, GitHub, Pivotal Tracker у реальному часі. Спробуйте StoriesOnBoard безкоштовно.
Pingboard
pingboard.com
Сила вашої організації полягає в ваших співробітниках і відносинах, які вони формують. Використовуйте Pingboard, щоб знову підключити своїх людей.
Allo
allo.io
Зустрічайте свій перший віддалений робочий простір. Отримайте всіх на одній сторінці, буквально. Попрощайтеся з нудним текстовим спілкуванням. Спробуйте спілкування, вдосконалене — Більш інтерактивне, захоплююче та веселе. Новий спосіб співпраці з командою. Дошка, відеоконференції, документація та ...
Samepage
samepage.io
Увійдіть на Samepage і співпрацюйте зі своєю командою в реальному часі. Спілкуйтеся в чаті, діліться файлами, призначайте завдання, керуйте проектами та багато іншого.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite дозволяє легко створювати професійно виглядаючі креслення на iPad, планшеті Android або пристрої з ОС Windows за лічені хвилини, а потім автоматично генерувати зліт, розраховувати вартість і маржу та навіть створювати виграшну пропозицію на основі цих креслень, працюючи над сайт роботи або б...
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoard — це простий інструмент для відображення історій користувача. Цифрові листи спрощують співпрацю над дизайном і розробкою віддалених команд. Поділіться розповіддю користувача, яка дійсно об’єднує продукт. Потім візуалізуйте функціональну роботу, синхронізуючи дошки з Jira, Trello, Azure Dev...
Custellence
custellence.com
Ми віримо, що емпатія є найважливішою конкурентною перевагою будь-якої організації. Місія Custellence полягає в тому, щоб забезпечити більшу емпатію в організаціях, пропонуючи найкращий інструмент для створення змін, орієнтованих на клієнта. Custellence — це найпростіший у використанні інструмент ка...
Rarchy
rarchy.com
Rarchy пропонує набір інструментів для планування веб-сайтів, включаючи візуальні карти сайту та потоки користувачів, розроблені для агентств і команд. Основним продуктом є наш безкоштовний редактор візуальних карт сайту, який дозволяє вам створювати карту сайту з нуля або імпортувати наявні сторінк...