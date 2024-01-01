Duvar English

Duvar English

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Вебсайт: duvarenglish.com

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Власна незалежна газета Туреччини. Охоплює статті про жінок, економіку, політику, права людини, освіту тощо.

Вебсайт: duvarenglish.com

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