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Duden

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Вебсайт: duden.de

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Duden (німецька вимова: [ˈduːdn̩]) — словник німецької мови, вперше опублікований Конрадом Дуденом у 1880 році, а пізніше Bibliographisches Institut GmbH. Duden регулярно оновлюється, нові видання з’являються кожні чотири-п’ять років. Станом на грудень 2020 року це 28-ме видання. Він надрукований у дванадцяти томах, у кожному з яких охоплюються різні аспекти німецької мови, такі як запозичення, етимологія, вимова, синоніми тощо. Перший з цих томів, Die deutsche Rechtschreibung (Англійська: Німецька орфографія), довгий час був нормативним джерелом правопису німецької мови. Duden став видатним мовним ресурсом німецької мови, в якому міститься остаточний набір правил щодо граматики, орфографії та використання німецької мови.

Вебсайт: duden.de

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