Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DuckDB Shell» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

DuckDB скомпільовано до WebAssembly, тому його можна запускати в будь-якому браузері на будь-якому пристрої. DuckDB — це система керування реляційною базою даних із відкритим вихідним кодом, орієнтована на стовпці, спочатку розроблена Марком Раасвельдтом і Ханнесом Мюлейзеном у Centrum Wiskunde & Informatica в Нідерландах і вперше випущена в 2019 році.

Вебсайт: shell.duckdb.org

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