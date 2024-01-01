DuckDB Shell

DuckDB Shell

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Вебсайт: shell.duckdb.org

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DuckDB скомпільовано до WebAssembly, тому його можна запускати в будь-якому браузері на будь-якому пристрої. DuckDB — це система керування реляційною базою даних із відкритим вихідним кодом, орієнтована на стовпці, спочатку розроблена Марком Раасвельдтом і Ханнесом Мюлейзеном у Centrum Wiskunde & Informatica в Нідерландах і вперше випущена в 2019 році.

Вебсайт: shell.duckdb.org

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