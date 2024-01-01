Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «dtcpay» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

dtcpay — це регульований постачальник платіжних послуг, який пропонує продавцям надійні рішення для збільшення доходів завдяки вищим показникам прийому операцій у фіатній валюті та криптовалюті. Клієнти наших клієнтів отримують переваги від безпроблемних платежів незалежно від того, чи використовують вони наш відзначений нагородами термінал POS+ у магазині чи використовують нашу онлайн-касу. Заснована в 2019 році в Сінгапурі, dtcpay є ліцензованою основною платіжною установою (MPI) під управлінням валютного управління Сінгапуру (MAS) і пропонує послуги цифрових платіжних токенів (DPT).

Вебсайт: dtcpay.com

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