dtcpay

dtcpay

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Вебсайт: dtcpay.com

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dtcpay — це регульований постачальник платіжних послуг, який пропонує продавцям надійні рішення для збільшення доходів завдяки вищим показникам прийому операцій у фіатній валюті та криптовалюті. Клієнти наших клієнтів отримують переваги від безпроблемних платежів незалежно від того, чи використовують вони наш відзначений нагородами термінал POS+ у магазині чи використовують нашу онлайн-касу. Заснована в 2019 році в Сінгапурі, dtcpay є ліцензованою основною платіжною установою (MPI) під управлінням валютного управління Сінгапуру (MAS) і пропонує послуги цифрових платіжних токенів (DPT).
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для випуску платіжних карток
Програмне забезпечення для обробки платежів

Вебсайт: dtcpay.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «dtcpay». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Pleo

Pleo

pleo.io

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

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