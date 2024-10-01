Альтернативи - Druva
Multcloud
multcloud.com
MultCloud — це безкоштовна та проста у використанні веб-програма, яка дозволяє передавати файли між хмарними дисками та підтримує керування декількома хмарними дисками з одного інтерфейсу. А також синхронізуйте файли або навіть керуйте обміном файлами між хмарними службами зберігання, такими як Drop...
IONOS
ionos.com
Доступ до всього світу IONOS: контракти, продукти та дані про клієнтів, замовлення або зміна послуг – тепер захищений паролем вхід.
Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo — це хмарна платформа керування доступом, яка захищає доступ до всіх програм для будь-якого користувача та пристрою з будь-якого місця. Він розроблений таким чином, щоб бути простим у використанні та розгортанні, забезпечуючи захист ідентифікаційної інформації та видимість кінцевої точки. ...
Sprinto
sprinto.com
Платформа автоматизації відповідності вимогам безпеки №1. Рухайтеся швидко, не порушуючи роботи. Амбіційні хмарні компанії в усьому світі довіряють Sprinto для забезпечення своїх програм відповідності вимогам безпеки та проходять перевірки безпеки, не порушуючи своїх кроків. Перш за все інтеграція, ...
IDrive
idrive.com
IDrive захищає всі ваші комп’ютери ПК, Mac, мобільні пристрої та сервери в одному хмарному резервному обліковому записі. IDrive пропонує багато різних планів резервного копіювання в хмарі або на місці, зокрема: -IDrive Personal -IDrive Team -IDrive Small Business -IDrive Enterprise -IDrive e2 S3 Com...
Backblaze
backblaze.com
Backblaze є постачальником даних для зберігання даних. Він пропонує два продукти: B2 Cloud Storage – служба зберігання об’єктів, схожа на S3 від Amazon. Комп’ютерне резервне копіювання – онлайн-інструмент резервного копіювання, який дозволяє користувачам Windows і macOS створювати резервні копії с...
Sync
sync.com
Sync – це платформа для зберігання файлів, спільного використання та співпраці, яка гарантує безпеку, безпеку та зв’язок у хмарі. З 2011 року Sync.com прагне створити безпечний простір для співпраці. Сьогодні понад один мільйон компаній будь-якого розміру використовують відзначені нагородами хмарні...
NinjaRMM
ninjaone.com
Зробіть свою ІТ-команду ефективнішою за допомогою програмного забезпечення RMM, яке автоматизує управління ІТ, підвищує ефективність технічного персоналу та покращує прибутки.
OpenDrive
opendrive.com
Необмежене хмарне сховище, керування завданнями та нотатки для організації вашого бізнесу в хмарі. OpenDrive дозволяє користувачам керувати своїм вмістом, що зберігається в хмарі, за допомогою веб-сайтів, дисків, настільних і мобільних додатків. Сторонні програми або веб-сайти можуть отримувати до...
Datto
datto.com
Як провідний світовий постачальник програмних рішень для безпеки та хмарних програм, спеціально розроблених для MSP, Datto, компанія Kaseya, вважає, що малому та середньому бізнесу можна досягти без обмежень за допомогою правильних технологій. Перевірені рішення Datto Unified Continuity, Networking ...
Aruba Cloud
arubacloud.com
Aruba Cloud: повне хмарне середовище для розробки ваших проектів. Створений для надання повного спектру хмарних послуг, Aruba Cloud задовольняє потреби компаній, яким би не був їхній проект. Розробка віртуальної інфраструктури, архівування та обмін даними, налаштування планів аварійного відновлення...
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync — це проста, потужна та легка у використанні служба обміну файлами, синхронізації файлів і резервного копіювання в Інтернеті. На відміну від Dropbox, SugarSync дозволяє створювати резервні копії існуючої структури папок. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО протягом 30 днів і почніть вже сьогодні!
CBackup
cbackup.com
CBackup — це безпечна хмарна служба резервного копіювання, яка дозволяє автоматично створювати резервні копії файлів з необмеженої кількості комп’ютерів у безпечні хмари, передавати та синхронізувати файли з одного хмарного диска на інший для резервного копіювання, а також об’єднувати декілька неакт...
SimpleBackups
simplebackups.com
SimpleBackups — це хмарне рішення для резервного копіювання, яке автоматично автоматизує резервне копіювання для серверів, баз даних і програм SaaS. SimpleBackups пропонує різні функції, такі як база даних, сервер, хмарне сховище та резервне копіювання програм SaaS. Це дозволяє користувачам планува...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...
Axcient
axcient.com
Рішення Axcient для резервного копіювання та аварійного відновлення дозволяють MSP захищати все. Завдяки єдиній платформі, зручній у використанні, Axcient допоможе вам захистити своїх клієнтів. Прийміть виклик Axcient і подивіться, як ви можете отримати повний BDR для всіх варіантів використання ваш...
Jottacloud
jottacloud.com
Jottacloud – це норвезька компанія, яка пропонує хмарне зберігання даних і послуги онлайн-резервного копіювання для особистого чи комерційного використання. За допомогою Jottacloud ви можете завантажувати, створювати резервні копії, синхронізувати дані на своїх пристроях і ділитися папками, файлами ...
Carbonite
carbonite.com
Carbonite забезпечує надійну платформу захисту даних для компаній, включаючи технологію резервного копіювання, аварійного відновлення, високої доступності та міграції робочого навантаження. Платформа захисту даних Carbonite підтримує бізнес будь-якого розміру в різних місцях світу за допомогою безпе...
Pulseway
pulseway.com
Pulseway — це найпростіший спосіб дистанційного моніторингу та керування ІТ-системами з будь-якого смартфона чи планшета, що дозволяє зайнятим ІТ-адміністраторам вирішувати проблеми в дорозі та бути більш продуктивними. Рішення було запущено наприкінці 2010 року та має понад 275 000 ІТ-користувачі...
Livedrive
www2.livedrive.com
Livedrive — це відзначене нагородами хмарне сховище та онлайн-рішення для резервного копіювання для компаній, споживачів і посередників. Компанію заснував у 2008 році Ендрю Майкл і вона стала одним із провідних у світі компаній із хмарних сховищ. Організація надає послуги хмарного зберігання більш н...
Virtru
virtru.com
Virtru робить шифрування військового класу надзвичайно простим. Virtru допомагає організаціям будь-якого розміру контролювати свої дані за допомогою гнучкого наскрізного шифрування для повсякденних бізнес-програм — від найбільших банків світу до найменших закладів охорони здоров’я. Програмне забезпе...
Files.fm
files.fm
Хмарна платформа зберігання файлів Files.fm пропонує комплексні рішення для зберігання, обміну, публікації та навіть продажу різних типів вмісту, включаючи фотографії, відео, музику, програми, книги та документи.
SkyKick
skykick.com
SkyKick — це хмарна платформа керування, яка допомагає постачальникам ІТ-послуг будувати більш успішний хмарний бізнес. Наші продукти та платформа SaaS створені, щоб полегшити й ефективно автоматизувати робочі процеси ІТ у хмарі. Cloud Manager – автоматизуйте, керуйте та захищайте свою хмарну служб...
ADrive
adrive.com
ADrive надає онлайнове хмарне сховище та рішення для резервного копіювання особистих, ділових і корпоративних даних.
Veeam
veeam.com
Veeam, світовий лідер у галузі захисту даних і відновлення програм-вимагачів, має на меті дати можливість кожній організації не просто відновити роботу після збою або втрати даних, а й відновити роботу. Завдяки Veeam організації досягають радикальної стійкості завдяки безпеці даних, відновленню дан...
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Зробіть свої зустрічі та вебінари власними – позначте білими мітками та налаштуйте бренд для всіх комунікацій вашої організації. Оптимізуйте та спростіть онлайн-зустрічі, презентації та вебінари. Немає потреби в кількох платформах або окремих облікових записах – усе це можна зробити в Cloudpresenter...
Backupify
backupify.com
Backupify, компанія Datto, є лідером у сфері резервного копіювання з хмари в хмару, що дозволяє підприємствам поширювати захист даних і найкращі методи доступу до хмари. Backupify надає ІТ-фахівцям необхідну безпеку та контроль проти втрати даних через помилки користувача, зовнішні загрози та збої в...
GoodSync
goodsync.com
GoodSync — це програма для резервного копіювання та синхронізації файлів. Він використовується для синхронізації файлів між двома каталогами або на одному комп’ютері, або між комп’ютером та іншим запам’ятовуючим пристроєм (наприклад, іншим комп’ютером, знімним диском, флеш-накопичувачем чи смартфоно...
Dig
dig.security
Безпека даних на швидкості хмари. Видимість у режимі реального часу, контроль і захист активів даних у будь-якій хмарі за допомогою керування безпекою даних (DSPM). Dig дозволяє захистити всі важливі дані, не відмовляючись від гнучкості та швидкості хмари.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula пропонує брандмауер корпоративного рівня для захисту вашого сайту від найновіших загроз, інтелектуальні та миттєво ефективні 360-градусні рішення для захисту від DDoS (рівні 3-4 і 7), глобальну CDN для прискорення швидкості завантаження вашого веб-сайту. і мінімізуйте використання ...