DreamPic.AI — це платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє користувачам створювати персоналізовані зображення себе в різних стилях. Платформа вимагає від користувача завантажити 10-30 своїх фотографій, вибрати бажані стилі, у яких вони хочуть створити зображення, і дозволити моделі AI зробити все інше. Після навчання моделі користувач отримує посилання для перегляду результатів і завантаження всіх згенерованих зображень. DreamPic.AI також дозволяє користувачам повторно використовувати або завантажувати навчену модель, щоб вони могли створювати більше зображень у різних стилях. Платформа пропонує широкий спектр попередньо визначених стилів, які охоплюють низку жанрів, таких як знаменитості, мистецтво, тварини, фентезі, наукова фантастика, професійні знімки голови, мультфільми, вінтаж, аніме, сюрреалістичний, готика, стімпанк, хіпстер, ретро , фентезі, кіберпанк, хіп-хоп, елегантний, богемний, гранж, стильний, спортивний, гламурний, поп-арт, мінімалістичний, еклектичний, міський, традиційний, вестерн, морський, військовий, народний, тропічний, арт-деко, середньовіччя, грецький, сафарі , пляж, цирк, пляжний бродяга, звіздар, глибокий космос, бурульки, пустеля, парова хвиля, сучасна принцеса, мода, принцеса, пілот мрії, барвистий портрет, юрист, чорний костюм, працівник, цифрове мистецтво передсмертної записки, портрет андроїда, комічний футболіст , чисті лінії, психоделічний портрет, фантастичний османський воїн, портрет африканського племені, африканський шаман, фантастичний співак, примарний воїн, кольорове листя тощо.

Вебсайт: dreampic.ai

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