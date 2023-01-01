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Альтернативи - Dreamdata

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com — це добре відомий набір інструментів для аналізу зворотних посилань і SEO. На даний момент ми виділяємося з-поміж інших подібних сервісів найбільшою базою живих посилань, величезним індексом і найкращою швидкістю оновлення індексу. Ми постійно вдосконалюємо всі наші алгоритми, щоб нада...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...

CallRail

CallRail

callrail.com

Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.

Issuu

Issuu

issuu.com

Створюйте інтерактивні фліпбуки, публікації в соціальних мережах, GIF-файли тощо з PDF-файлів. Відкрийте для себе силу цифрових інструментів публікації та контент-маркетингу тут!

Gong.io

Gong.io

gong.io

Дізнайтеся, як лідери продажів використовують Revenue Intelligence, щоб підвищити успіх представництва та виграти більше угод. Професіонали з доходів, як ви, проголосували за номер 1. Замовити демо.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...

Ubersuggest

Ubersuggest

neilpatel.com

Просунутий: простий процес, який працює, щоб перетворити крижаних потенційних клієнтів на щасливих клієнтів (з автоматичними конверсіями та послідовністю).

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

Провідне програмне забезпечення для пошукової оптимізації для власників бізнесу, агентств і спеціалістів із пошукової оптимізації. Відстежуйте свої рейтинги, спостерігайте за конкурентами, виявляйте технічні помилки тощо від 18,6 доларів США на місяць.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Керування корпоративними посиланнями. Забезпечення співпраці, дотримання вимог і креативності для глобальних команд, щоб покращити кожну взаємодію, захистити ваші дані та створити впевненість у кожному кліку.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

URL Shortener із користувацькими доменами. Скорочуйте, брендуйте та відстежуйте URL-адреси за допомогою провідної в галузі платформи керування посиланнями. Безкоштовно спробувати. API, коротка URL-адреса, власні домени.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.

Botify

Botify

botify.com

Botify допомагає вам виявити втрачені можливості та перетворити їх на прибуткові бізнес-результати на платформі, створеній відповідно до розміру, масштабу та складності веб-сайту вашого підприємства. Отримуйте статистичні дані з кожного етапу процесу звичайного пошуку, заощаджуйте час і зменшуйте ри...

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

PixelMe — це програма для скорочення URL-адрес, яка включає перенацілювання пікселів у кожному посиланні, яким ви ділитеся. Створюйте потужні фірмові посилання та отримуйте на 34% більше кліків.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Перетворюйте прості PDF-файли на інтерактивні та привабливі документи з професійним виглядом, керуйте маркетинговими інструментами, аналізуйте файли тощо.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Розумний і потужний інструмент для ✓ аналізу зворотних посилань ✓ відстеження рейтингу ✓ дослідження ключових слів ✓ аналізу конкурентів ✓ аудиту сайту.

Clari

Clari

clari.com

Прогнозування, аналітика діяльності та управління потоками для команд B2B Revenue.

Anyword

Anyword

anyword.com

Отримуйте більше конверсій і збільшуйте продажі за допомогою ШІ, який створить і оптимізує вашу копію. Потужна прогностична аналітика підкаже вам, що працює, перш ніж опублікувати.

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale централізує показники з усіх інструментів, які ви використовуєте, прямо у вашій кишені. Ми спрощуємо, інформуємо та економимо ваш час!

Signals

Signals

getsignals.ai

Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО

StoryChief

StoryChief

storychief.io

StoryChief об’єднує все, що вам потрібно для маркетингу контенту, в одному місці. Організовуйте, структуруйте та розповсюджуйте свій вміст багатоканально.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat – це технологічна компанія, яка надає дані та аналітику глобальним видавцям. Компанія була заснована в 2009 році і має штаб-квартиру в Нью-Йорку, США. Компанія програмного забезпечення як послуги (SaaS) інтегрує код у веб-сайти видавців, медіа-компаній і новинних організацій для відстеженн...

Shakespeare

Shakespeare

shakespeare.ai

Отримайте найкраще у світі програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом і розгорніть копію світового рівня для свого веб-сайту, соціальних мереж, звітів, блогу, тексту оголошень, електронних листів тощо

IO Technologies

IO Technologies

public.iotechnologies.com

Покращуйте свій вміст, збільшуйте читацьку аудиторію та дохід за допомогою аналітики вмісту в реальному часі. Найбільш інноваційні інформаційні панелі для швидших і кращих рішень.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.

Kizen

Kizen

kizen.com

Kizen дає перевагу командам продажів, маркетингу та обслуговування будь-якого розміру, об’єднуючи всі ваші дані за допомогою розумної автоматизації та потужного штучного інтелекту.

Groove

Groove

groove.co

Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.

Contently

Contently

contently.com

Рішення для контент-маркетингу з найвищим рейтингом: експертна контент-стратегія, корпоративна контент-маркетингова платформа та глобальна мережа розробників контенту.

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

Збільште дохід вашої команди. Розкрийте потенціал вашої команди продажів для отримання прибутку за допомогою аналізу розмов.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.ai — це наскрізна платформа маркетингової аналітики та атрибуції, яка інтегрована в різні накопичувачі даних, щоб надавати ефективну, сумісну з конфіденційністю інформацію на основі штучного інтелекту. Спробуємо зараз!

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Атрибуція відстежує, скільки ви витрачаєте на рекламу, які клієнти приходять через рекламу та що вони купують у вас.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Доведіть ROI. Збільшення конверсій. Збільште дохід. Відстежуйте та відносьте кожного потенційного клієнта в Інтернеті та офлайн до тієї кампанії, яка його стимулює.

Readable

Readable

readable.com

Readable — це найкращий інструмент читабельності. Оптимізуйте свою чіткість і наблизите аудиторію.

Syncari

Syncari

syncari.com

Syncari — це перша в світі платформа повної автоматизації даних без коду, яка дає вашій команді повний контроль над усіма вашими даними. Інтегрувати та керувати даними в усьому стеку технологій ще ніколи не було так просто.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai є провідним постачальником послуг мережі доставки контенту (CDN) для доставки медіа та програмного забезпечення, а також хмарних рішень безпеки.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Провідне програмне забезпечення ABM для B2B-компаній середнього та корпоративного рівня. Дізнайтеся більше про справжню маркетингову компанію, що базується на наскрізному обліковому записі.

TrackMaven

TrackMaven

trackmaven.com

Програмне забезпечення маркетингової аналітики TrackMaven допомагає маркетологам довести рентабельність інвестицій і покращити результати на 18 інтегрованих цифрових і соціальних каналах.

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

ПЕРЕТВОРІТЬ СВІЙ ВЕБ-САЙТ НА КАНАЛ ДОХОДІВ №1. 95% ваших веб-відвідувачів не здійснять конверсію на вашому загальному веб-сайті. Mutiny спрощує націлювання та конверсію більшої кількості B2B-покупців на вашому сайті без персоналізації веб-коду.

AdRoll

AdRoll

adroll.com

Завдяки маркетинговому програмному забезпеченню AdRoll, керованому штучним інтелектом, ви можете отримати складне націлювання на аудиторію, залучення між каналами, розширене вимірювання та атрибуцію – все в одному місці. Створюйте бренд, який люблять клієнти, перетворюйте більше відвідувачів на кліє...

Foleon

Foleon

foleon.com

На кого б ви не орієнтувалися, це вміст, який залучає вашу аудиторію, заповнює конвеєр і приносить результати. Тож зробіть свій досвід.

Tomi.ai

Tomi.ai

tomi.ai

Tomi.ai — це платформа оцінки відвідувачів веб-сайту та вхідних потенційних клієнтів, яка забезпечує конфіденційність і передбачає ймовірність покупки та майбутні доходи для кожного відвідувача веб-сайту та перетворює ці прогнози на: - рекламну аудиторію та синтетичні конверсії (сигнали інтелектуаль...

Seobility

Seobility

seobility.net

Універсальне програмне забезпечення та інструменти SEO для оптимізації веб-сайтів і найвищого рейтингу в Google

Metadata

Metadata

metadata.io

Метадані усувають ручну та повторювану роботу, тому маркетологи B2B можуть нарешті зосередитися на стратегії, креативності та збільшенні прибутку.

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso — це компас штучного інтелекту, який допомагає командам відділу продажів і виходу на ринок укладати більше угод, прискорювати зростання та знаходити свій прибуток.

Silktide

Silktide

silktide.com

Зробіть свій веб-сайт кращим за допомогою автоматизованого тестування доступності, оптимізації вмісту та цифрового маркетингу на одній платформі.

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

Відстеження потенційних клієнтів для маркетингових агентств і клієнтів Єдине програмне забезпечення для відстеження потенційних клієнтів і створення звітів, якому довіряють провідні професіонали PPC та SEO для збільшення цінності для клієнтів.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource є лідером галузі для відстеження дзвінків, керування потенційними клієнтами та бізнес-аналітичних рішень. Зробіть максимум своїх маркетингових доларів і отримуйте виміряні результати.

Bombora

Bombora

bombora.com

Знайдіть компанії, які готові купити, раніше ніж це зроблять ваші конкуренти. Підключайтеся та продавайте, використовуючи найповніші та конфіденційні дані Intent у галузі.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip — це платформа та програмне забезпечення для роботи з контентом, яке дає змогу маркетологам створювати цифровий досвід із вмістом на кожному етапі шляху покупця.

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