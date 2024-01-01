Dr. Treat

Dr. Treat

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Вебсайт: drtreat.com

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Dr. Treat – це сучасна ветеринарна компанія, яка пропонує віртуальні та клінічні послуги батькам домашніх тварин. Ми створюємо найбільшу компанію з охорони здоров’я домашніх тварин, яка базується на технологіях і даних, щоб запропонувати індивідуальну та профілактичну допомогу кожній тварині.

Вебсайт: drtreat.com

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