Альтернативи - DPOrganizer

ComplyCloud

complycloud.com

ComplyCloud — це єдине програмне забезпечення, яке вам знадобиться для забезпечення захисту ваших даних і відповідності ІТ-безпеці. Він поєднує юридичні та ІТ-експерти з програмним забезпеченням для автоматизації всього вашого управління відповідністю та надання вам обов’язкової вихідної документаці...