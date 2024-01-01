Альтернативи - DPOrganizer
TrustArc
truste.com
TrustArc усуває розрив між конфіденційністю та даними для глибшого аналізу, ширшого доступу та постійної відповідності.
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud — це єдине програмне забезпечення, яке вам знадобиться для забезпечення захисту ваших даних і відповідності ІТ-безпеці. Він поєднує юридичні та ІТ-експерти з програмним забезпеченням для автоматизації всього вашого управління відповідністю та надання вам обов’язкової вихідної документаці...
Keepabl
keepabl.com
Відзначене нагородами програмне забезпечення для керування конфіденційністю Keepabl дозволяє впроваджувати та підтримувати систему конфіденційності світового класу, орієнтовану на GDPR, інтуїтивно зрозумілу та просту, з простими у використанні та звичними робочими процесами, які ховають інтелектуаль...
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine — це платформа керування конфіденційністю даних, яка сподобається всій вашій організації. Його надійне поєднання технологій, досвіду та експертизи було розроблено, щоб оптимізувати вашу програму конфіденційності та продемонструвати відповідність. PrivacyEngine — це комплексне програмне...
PrivIQ
priviq.com
Побудова довіри між нашими клієнтами та їхніми зацікавленими сторонами шляхом надання чіткого, лаконічного програмного забезпечення для керування відповідністю конфіденційності даних за моделлю SAAS. Intelligent Compliance, служба дотримання законодавства про конфіденційність Simply Global. Дизайн: ...
Seers
seersco.com
Платформа управління згодою Seers — це провідний у світі банер згоди на використання файлів cookie, якому довіряють понад 50 000 компаній у Великій Британії та відповідає вимогам GDPR, CCPA, PECR і LGPD. Платформа управління згодою Seers має комплексне рішення для вашого веб-сайту. Ви можете сканува...
DATEV
datev.de
Один з найбільших європейських постачальників ІТ-послуг для податкового консультування та середнього бізнесу.
Securiti
securiti.ai
Securiti є піонером Data Command Center, централізованої платформи, яка забезпечує безпечне використання даних і GenAI. Він забезпечує уніфікований інтелект даних, елементи керування та оркестрування в гібридних багатохмарних середовищах. Великі глобальні підприємства покладаються на Data Command Ce...