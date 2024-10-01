Альтернативи - Dots

Useme

useme.com

Useme пропонує швидке та просте рішення для компаній, які хочуть платити фрілансерам, і для фрілансерів, які не мають власної компанії та хочуть виписати податкову накладну. З Useme, коли ви уклали угоду зі своїм субпідрядником, ви отримаєте податкову накладну, незалежно від того, чи є у вашого фріл...