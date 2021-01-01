Альтернативи - DotcomPal

ResponsiveAds

responsiveads.com

ResponsiveAds™ — це провідна технологія креативної автоматизації реклами, що сприяє залученню, для брендів, агентств і видавців, яка створює, доставляє та оптимізує ефективні оголошення HTML5, які адаптуються до будь-якого розміру, форми чи варіанту. Ми спрощуємо зміну розміру мультимедійної реклами...