Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DNA India» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Daily News and Analysis, скорочено DNA, — це програма новин на хінді на Zee News, яка раніше була газетою з кількома місцевими виданнями по всій Індії.

Вебсайт: dnaindia.com

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